【安徽陳同佳】90後勒斃女友藏屍行李箱並冒用信用卡　一審被判死

1992年出生的安徽劉姓男子，2018年10月因與時年29歲的楊姓女友發生爭執，將楊女勒斃，其後將屍體藏於新買的28寸行李箱，再冒用楊女信用卡肆意揮霍。案情與在台灣發生的陳同佳涉殺害潘曉穎案異曲同工，令人驚詫。 近日，安徽合肥市中級人民法院對該案一審宣判，判處劉男死刑，剝奪政治權利終身。

男子勒斃女友後藏屍行李箱，其後冒用女友信用卡，一審被判死刑。（示意圖片／資料圖）

據指控，案發前，劉男和楊女在合肥市某廣場租屋同居。2018年10月24日凌晨，2人在租房內發生爭執，劉男用雙手勒住楊女頸部直至其不動，致楊女當場死亡。當晚8時，劉男駕車前往合肥市馬鞍山路某購物中心購買了一件28寸拉桿行李箱，返回住處後用透明膠紙捆綁楊女屍體塞入行李箱內，將行李箱留在租屋處，隻身逃離。

經法醫鑑定，楊女係因口唇及頸部受外力作用致機械性窒息死亡。

犯案後，劉男還冒用楊女信用卡，以直接刷卡消費和支付寶套現等方式，總計盜用5萬4831元（人民幣，下同），使用這些錢租寶馬車、到酒吧高消費等。此外，在殺害楊女後，他還將楊女隨身佩戴的浪琴手錶拿走贈予他人。

案件在合肥中院一審宣判。（安徽網）

法庭亦披露，事發前，劉男曾於同月初在楊女母親家中，乘其不備盜竊一隻黃金手鐲，並以9200元價格賣給黃金珠寶回收店，該手鐲購買時價格為12492.48元。

法院認為，劉男故意非法剝奪他人生命，構成故意殺人罪；以非法佔有為目的，盜竊他人財物價值34126.48元，數額較大，冒用他人信用卡騙取54831.9元，數額巨大，分別構成盜竊罪、信用卡詐騙罪；應當數罪並罰。劉男曾因犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執行完畢後5年內再犯，係累犯，依法應從重處罰。

綜上，法院一審宣判，劉男犯故意殺人罪，判處死刑，剝奪政治權利終身；犯盜竊罪，判處有期徒刑2年，並處罰金3萬元；犯信用卡詐騙罪，判刑5年6個月，並處罰金7萬元；決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並處罰金10萬元。

（中安新聞）

回顧陳同佳涉殺害潘曉穎案過程，與該案有多處相似：