越南女遠嫁台灣疑遭勒斃家中　夫浮屍外海同日被發現

台灣台南市發生一宗離奇命案，遠嫁來台的越南籍阮姓女子上周日（15日）出遊返回台南家中後失聯，警方上周四（19日）前往阮女位於台南市新營區住處，發現其半裸陳屍屋內，頸部有勒痕。 同日深夜，阮女失蹤的丈夫陳姓男子遺體也在嘉義縣布袋外海被發現，陳男當時身體浮腫難辨，最後因左手無名指少一個指節才確認身份，陳男母親與胞姊悲痛認屍。 檢警會同法醫昨天（24日）解剖阮女遺體查明死因，疑為遭外力勒頸造成窒息死亡，36歲陳男則是生前落水，依兩人屍體腫脹情形，研判死亡時間都超過3日。

警方調查，阮女10幾年前從越南嫁來台灣，和前夫育有一對子女後離婚，從事美容業，獨自撫養現年12歲的女兒，2年多前改嫁在不銹鋼廠工作的嘉義縣人陳男，舉家搬遷到台南市新營區租住公寓。

陳男的Facebook以阮女和女兒合照為頭像，並放有與阮女結婚照，但陳男很少在Facebook發文，而阮女的女兒平日由保姆照顧，假日才回到家裏相聚。

阮女的女兒上周一（16日）連打好幾通電話給媽媽，但阮女未接電話，女兒聯亦聯絡不上繼父，於上周四（19日）晚上才由保姆陪同回家查看，但無人開門，加上屋內傳出臭味，才趕緊報警。

警方找人破門後，在主臥房內發現阮女離奇陳屍地上，死亡多日，屍體發黑腫脹，陳男卻不知去向，而屋內無明顯打鬥和外人入侵破壞的痕迹。新營區警方追查陳男下落時，當晚又接到嘉義縣布袋警分局通報，於八掌溪出海口發現一具浮屍，疑為陳男，並在堤防外尋獲陳男座駕。

台南新營警分局報請檢方偵辦，阮女親友指出，阮女在15日和女性有人出遊返家後，疑與丈夫發生爭吵，隨後失聯，亦不知陳男去向。阮女雙親接到檢警通知後，亦從越南來台認屍。

（綜合報道）