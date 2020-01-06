疑因12歲兒落水失蹤　青海父刀殺10歲玩伴埋屍山野

青海一名10歲男童張雷（化名）在上學路上遭殘忍殺害，屍體被埋到山上，警方將疑犯同村男子王某成逮捕。 據張雷母親介紹，這一慘劇的誘因或許是王男12歲兒子的落水身亡，事發時張雷等6名玩伴在場，雖然警方當時強調是意外，但王男不接受警方說法，才萌生殺意。

張姓男童慘遭殺害。（大眾網）

張雷母親曹女士稱，2019年9月21日，開學不久，兒子與6名玩伴到河邊玩耍，其中包括王某成的12歲兒子王明（化名）。不幸的是，王明落水失蹤，至今沒找到屍體。兒子當時告訴她，事發時王明在河上的纜車上玩，他們其餘6人在玩手機，這時聽到一個聲音，抬頭看到王明已掉入河中。他們沿河追了幾十米，其後一名同伴報警。

曹女士說，當時的7個孩子中，張雷年齡最小，特別喜歡交朋友，王明也經常到他家來玩。事發後，警方把當時在場的6個孩子叫去指認現場，也到學校調查過張雷。警方後來證實，王明是意外落水，但王某成家不認可，夫婦兩人來過曹女士家幾次，期間表示「你們家孩子念了8、9天書了，我們家孩子已經沒有了」。王某成妻子則說，「你們家孩子和我們家孩子一起出去玩，把我們家孩子害死了。」

曹女士又稱，根據派出所說法，王某成夫婦經常到學校門口攔截其他孩子，兒子張雷也說過，兩人曾到學校門口找過他，但他沒理便搭車離開。「學校也跟公安機關報過案。想不到這樣的結果發生了。」她還透露，王某成妻子還曾在網上發帖稱，「這6個孩子害死我家孩子，過得心安理得嗎？」

2019年11月29日早上7時20分左右，張雷出門上學。9時多，老師向張雷家打電話，稱張雷沒去上學。張雷父親她老公就到學校找孩子，曹女士和張雷外婆則在離家百米的巷道口發現血漬，於是向警方報案。

曹女士提供的西寧市公安局城東分局死亡通知顯示，張雷在車內死亡。曹女士說，據她從警方了解，王成用鐵鎚砸擊她兒子頭部後將其拖上車，連捅數刀致心臟破裂死亡，隨後拉到附近山上埋屍。

當天下午6時多，疑犯王成被警方抓獲。翌日凌晨3時多，張雷遺體被找到，並被拉到殯儀館。據曹女士家人說，張雷遺體前額凹陷，身中數刀。

案件已移交檢方

西寧市公安局城東分局刑事警察大隊周日（5日）透露，警方在接到報案後，調查過相關情況，已立案處理，並控制疑犯王某成。目前，案件已移交檢方。對於張雷家屬認為「王某成妻子、堂弟參與作案」，警員回應稱，經調查，王某成妻子和堂弟並未參與作案，王某成是在將被害人屍體掩埋完後，才去尋找其妻子和堂弟。

（大眾網、北京青年報）