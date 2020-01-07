黑龍江13歲初中女生校內未戴手套掃雪近3小時　手指凍傷或需截肢

近日，黑龍江安達市一名13歲初中女生，在校內掃雪近3小時，結果手指被嚴重凍傷，或需要截肢。

據內媒報道，12月31日，安達市太平莊鎮中學中一學生魯岩岩早上7點多來到學校，並在學校安排下和同學一起掃雪。平時魯岩岩沒有戴手套的習慣，就光著手使用掃帚和鐵鍬在戶外掃雪近三個小時。她形容掃雪時「感覺到疼，但是後來手麻了，就不疼了……我有問老師什麼時候雪能掃完，老師說還有那麼多雪，那能啥時候整完。」

當時她還未覺得自己的手被凍傷。但等掃雪結束後，魯岩岩發現手已經不聽使喚。發現魯岩岩的手被凍傷後，老師在早前10時多聯繫魯岩岩的媽媽。幾經輾轉，魯岩岩在當天下午被送到了大慶油田總醫院。

手指大面積水腫 部份位置發黑

當時魯岩岩的右手手指大面積水腫，突出的部分跟手指一樣粗，部份位置還有發黑的情況。醫生指，凍傷一般觀察期在10到15天，現在魯岩岩的手開始治療，處在觀察階段。水腫部分容易康復，但手指發黑部分需要觀察，一旦恢復不好，不排除有截肢的可能性。

根據內地「2345天氣預報」網站的資料，12月31日安達市最低氣温為攝氏零下29度，最高氣温為零下19度。

魯岩岩家裏的經濟條件不寬裕，現在的醫療費用是親友幫忙墊付。涉事學校正在想辦法協調魯岩岩的住院費用報銷問題。校長確認魯岩岩是掃雪過程中凍傷的，但學校之前並沒處理過類似事情，並表示如果確認校方存在責任，他絕不會推卸責任。

（綜合報道）