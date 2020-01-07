【中星18號衛星】供電故障致失敗　中國衛通獲保險理賠2.5億美元

中星18號衛星去年發射升空後工作異常，無法建立有效連接，項目宣告失敗。 所屬公司中國衛通集團在周二（7日）發公告，已收到保險公司中國人保約定支付的2.5億美元（約18億元人民幣）全額賠付款，將會用於購買理財產品或存款類產品。

據中國衛通此前的公告指，中星18號衛星於去年8月19日晚上8時03分，由長征三號乙型運載火箭負責發射任務，並在西昌衛星中心發射升空。衛星當時有精確進入預定軌道，惟地面衛星工作站的人員一直未能與衛星取得聯繫。中國航天部門其後展開搶救工作，包括成立專門的故障調查委員會和審查委會員。

中星18號衛星於由長征三號乙型運載火箭負責發射任務，並於去年發射升空。（資料圖片）

公告提到，經調查後已確定故障原因，是衛星失去電力導致遙測異常，簡單而言就是供電設備嚴重故障。公告更稱，經過多方全力搶救，仍然未能與中星18號衛星建立有效連接，後續再建立連接的可能性很低，即使重新建立連接，衛星亦不具備正常通訊服務能力。自此，中國衛通宣布中星18號衛星項目失敗，後續工作將是向保險公司尋求理賠。

據介紹，所謂「航天保險」，是指保險公司對火箭及各種航天器在製造、發射和在軌運行中，可能出現的各利風險造成的財產損失和人身傷亡給予保險賠付。航天項目的保險會根據項目進展的時間劃分為，有火箭和衛星的製造階段的保險、發射前保險、發射保險和衛星在軌壽命保險等，而中星18號衛星涉及的就是發射保險理賠。

調查結果指是供電設備故障導致無法與衛星建立有效連接。（資料圖片）

按照中國衛通與中國人保簽署的協議，中國衛通可獲2.5億美元的保險理賠，為發射保險保單的全部保額，可覆蓋中星18號衛星共約15.2億元人民幣的總投資額。

（綜合報道）