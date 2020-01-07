臨近考試晚晚狂操試卷　小學生精神異常證實患「自體免疫性腦炎」

內媒《長沙晚報》報道，湖南一名13歲的小六學生近日每天挑燈温習到深夜，一天早上突然出現了胡言亂語等精神異常表現，包括無故地說「衝啊，來吃雞啊!」。經檢查，該男童確診患上自體免疫性腦炎。

不少內地的小學生面對沉重的考試壓力，情緒受到影響。（示意圖/資料圖片）

報道指，男童是衡陽一間小學六年級的學生，臨近期末考試，他每天挑燈温習到深夜，病發前幾天晚上都連續做完8套複習試卷才休息。 病發當天早上，男童的父母發現兒子莫名其妙地出現了胡言亂語等怪異表現。

男童在湖南省第二人民醫院經過一系列檢查，醫生確診其患上自體免疫性腦炎，而且是比較嚴重的抗NMDA受體腦炎。

湖南省第二人民醫院神經內科三科主任黃曉松教授解釋，人體免疫系統常常會產生自體抗體，自體抗體是具有毒性的，當自體抗體損害中樞神經系統，出現神經功能和精神障礙時，稱為自體免疫性腦炎。據研究表明，自體免疫性腦炎抗體小部分是由體內的良性或惡性腫瘤產生的，另外一部分患者體內沒發現腫瘤，但是存在免疫功能紊亂。經過一系列檢查，醫護人員在男童的胸腔縱隔發現腫瘤，醫生分析指男童的發病不排除和腫瘤有關。

黃曉松又解釋，抗NMDA受體腦炎是自體免疫性腦炎的一種，其臨床表現複雜多樣。大部分患者發病前可有發燒、頭痛、乏力等類似病毒感染的症狀，隨後可能表現為精神行為異常、癲癇發作、肌張力障礙或意識障礙等，所以很容易被誤診為精神分裂症和病毒性腦炎。

（《長沙晚報》）