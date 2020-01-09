騰訊控國產手遊《全民槍戰》抄襲《穿越火線》地圖　獲賠逾4500萬

近日，深圳市中級人民法院針對騰訊起訴《全民槍戰》涉嫌抄襲《穿越火線》一案作出判決，最終認定由英雄互娛發行的手機遊戲《全民槍戰》中的6幅地圖侵害《穿越火線》遊戲地圖著作權，裁定賠償《穿越火線》大陸代理商騰訊經濟損失與合理維權費用超4524萬元（人民幣，下同）。 據了解，這是迄今為止有關遊戲地圖侵權案件中法院判賠金額最高的一宗。

騰訊公司與韓國笑門公司簽署網絡遊戲授權許可協議，成為《穿越火線》在中國大陸的獨家代理運營商。（網上圖片）

《穿越火線》是韓國笑門公司開發的一款第一人稱射擊的網絡遊戲。騰訊公司與韓國笑門公司簽署網絡遊戲授權許可協議，成為該遊戲在中國大陸的獨家代理運營商。

《全民槍戰》則是由暢遊雲端（北京）科技有限公司研發的一款第一人稱射擊網絡遊戲，由英雄互娛公司發行。此前騰訊向法院提出訴訟，起訴開發、運營《全民槍戰》的7家公司，稱《穿越火線》中的6個地圖被《全民槍戰》抄襲，6個地圖分別為運輸船，新年廣場，火車站，巷戰，邊貿城和巨人城廢墟。

騰訊認為，《全民槍戰》中的多個遊戲地圖、小地圖及多個道具槍械的美術形象與《穿越火線》在運行結構、布局設置、色彩搭配、造型設計等方面相同或實質性相似；名稱相同或高度相似，並且其承載的玩法設計也相同。

騰訊控國產手遊《全民槍戰》抄襲《穿越火線》地圖。（資料圖片）

通過對兩個涉案遊戲地圖進行比對，深圳中院認為《全民槍戰》的6幅遊戲地圖與《穿越火線》遊戲地圖被控侵權遊戲的6幅遊戲場景地圖（大地圖）在整體構圖、內部組合結構和佈局安排等基本表達方面，與《穿越火線》遊戲場景地圖構成相同或實質性相同，侵犯騰訊公司享有的複制權及信息網絡傳播權，應當對其侵權行為承擔責任。

據此，深圳中院判決七被告立即停止侵害騰訊公司享有獨占許可使用權的《穿越火線》遊戲6幅遊戲地圖的行為，即在各被告發行、推廣、下載等運營的《全民槍戰》遊戲中不得使用侵害原告6幅遊戲地圖的地圖。涉事公司需合共賠償45247986元。