不滿女友家人反對交往　男子竟殺害女友祖母　潛逃兩年終於落網

2017年，四川男子廖某因不滿女友的家人反對女友和自己交往，竟然潛入女友家中，將其祖母殺害。廖某犯案後即逃亡外地，不過，法網恢恢，近日，四川宜賓屏山公安成功在廣東惠州將廖某緝拿歸案。

據屏山警方辦案人員介紹，2017年12月23日凌晨1時許，屏山縣屏山鎮涼壩村發生一起故意殺人案，被害人李某在家中被人砍傷致死，犯罪嫌疑人作案後連夜逃竄，兩年內渺無音訊。

案發後，宜賓市、屏山縣兩級公安機關高度重視，迅速啟動命案偵破機制，抽調精幹警力組成專案組，同步開展現場勘查、法醫核對總和走訪調查。

四川宜賓屏山公安成功將廖某緝拿歸案。（網絡圖片）

在四川省公安廳刑偵局以及宜賓市公安局刑偵支隊、技偵支隊指導支持下，專案組民警馬不停蹄、通宵達旦開展偵查，經過分析研判，屏山鎮莊子村人廖某有重大作案嫌疑。

經查，受害人李某的孫女曾與廖某處對象。但因廖某平時遊手好閒、不務正業，包括受害人在內的女方家人強烈反對兩人交往，廖某心中生恨，伺機報復。案發當晚，廖某爬樹翻窗進入女方家中行兇報復，將女友奶奶殘忍殺害。

雖然警方及時鎖定了目標，但嫌疑人廖某卻如同人間蒸發一般。

一轉眼兩年過去，屏山公安始終沒有放棄對該案的偵破。期間，專案組先後前往四川汶川、重慶江津、浙江溫州、浙江金華、江蘇蘇州、廣東深圳等地開展對廖某的追逃工作。

功夫不負有心人，2020年1月2日，民警獲悉嫌疑人廖某可能藏匿在廣東惠州的重要線索。

1月3日，在廣東惠州南站派出所協助下，屏山警方追逃740天后，成功將犯罪嫌疑人廖某抓獲。

到案後，廖某對自己故意殺人的犯罪事實供認不諱。目前，犯罪嫌疑人廖某已被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

（紅星新聞）