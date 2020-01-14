【大灣區】廣東人大會議開幕　馬興瑞：放寬廣深以外城市落戶限制

廣東省第十三屆人大三次會議周二（14日）開幕，省長馬興瑞提到廣東在2019年的GDP預計10.5萬億元以上，增長6.3%，2020年的GPD增長目標則為6%左右。 馬興瑞在作政府工作報告，有不少篇幅提到粵港澳大灣區建設，包括會放寬廣深以外城市落戶的限制。

馬興瑞一開始就指中央已先後印發《粵港澳大灣區發展規劃綱要》和《關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見》，是廣東的新歷史使命和重大機遇。

廣東省第十三屆人大三次會議周二正式開幕。（中新社）

馬興瑞表示，廣東省今年要重點抓好10個方面工作，第一個方面就是深入推進粵港澳大灣區建設，支持深圳建設先行示範區和廣州實現老城市新活力，加快構建「一核一帶一區」區域發展新格局。馬興瑞表示，國內外形勢使廣東的發展帶來諸多機遇和挑戰，目前廣東經濟總量大、韌性強，產業體系相對完備，正迎來粵港澳大灣區建設和支持深圳建設先行示範區的重大歷史機遇，前景廣闊、大有可為。

馬興瑞指，要充分發揮利好疊加的「雙區驅動效應」，粵港澳大灣區建設取得積極進展，深圳先行示範區建設紮實推進，會出台支持深圳建設先行示範區若干重大措施，並以同等力度支持廣州實現老城市新活力和「四個出新出彩」，建立特事特辦工作機制，賦予廣深兩市更大改革發展自主權，中心城市的核心引擎作用進一步增強。

具體措施方面，馬興瑞指廣東將加快推進新型城鎮化，放開放寬除廣州、深圳以外的城市落戶限制，做強做優縣域經濟，不斷提升中心城區、縣城和中心鎮承載能力；加大基礎設施補短板力度。推進廣汕汕、廣湛、贛深等高鐵建設，力爭開工深茂鐵路深江段、深南高鐵江肇段、深汕高鐵、揭陽疏港鐵路、瑞梅鐵路；加快湛江、韶關、珠海等機場項目建設，開工建設深圳機場三跑道，推進廣州白雲機場三期、珠三角樞紐機場前期工作。

深圳將會加快西麗國際科教城等平台的建設。（南方都市報）

而在全力支持深圳先行示範區建設方面，馬興瑞指政府會賦予深圳更加充分的省級經濟社會管理權限，率先實施綜合授權改革試點。以深圳為主陣地建設綜合性國家科學中心，加快深港科技創新合作區、光明科學城、西麗湖國際科教城等平台建設；支持深圳用足用好經濟特區立法權，打造國際一流法治化營商環境，提高超大城市社會治理水平；支持深圳增加優質教育、醫療資源供給，構建高水平的社會保障體系；支持深圳實行最嚴格的生態環境保護制度，創新城市空間統籌利用模式，打造可持續發展先鋒。

（綜合報道）