【武漢肺炎】專家：病毒來源仍調查中　證據大多指向華南海鮮市場

湖北武漢爆發的「不明原因的病毒性肺炎」，病原體證實是新型冠狀病毒。 據武漢市衛健委最新通報，截至目前已累計報告41宗病例，其中有7宗重症病例及一宗死亡病例，仍有687人要接受醫學觀察。 中國疾控中心相關負責人、醫療診斷組專家等日前接受官媒專訪，回應病毒溯源性調查進展、患者救治情況和出院標準等問題。

中國疾控中心副主任、國家衛健委專家組專家馮子健指出，「不明原因的病毒性肺炎」是由新型冠狀病毒引發，「它不是SARS，也不是MERS病毒，它們的病毒基因序列差異比較大。」馮子健又提到，要確認一個新病原體與疾病的關係需要一定時間，包括獲得病毒感染證據、分離出病毒、分析病毒基因序列等，還要透過血清學結果以證明疾病是經由特定病毒感染所造成。

馮子健透露目前病毒來源的相關證據大多都指向最初爆發疫情的華南海鮮批發市場。（資料圖片）

馮子健認為，在疫情爆發後，武漢政府的警覺性高，迅速採取及時有力的行動，包括病例搜索、隔離、指定醫院收治、對密切接觸者進行醫學觀察、應急監測等，國家衛健委亦有迅速派出專家工作組參與防控。另對病毒來源等溯源性調查，馮子健稱仍在緊張有序進行中，但透露目前相關證據大多都指向最初爆發疫情的華南海鮮批發市場。

另一方面，醫療診斷組專家胡克指，目前確診的病例中，重症所佔比與普通肺炎重症所佔差別不大，也沒有出現參與救治的醫護人員感染情況。胡克亦提到，月初通報的病例數字有59宗，其後就變成41宗，原因是當時僅為臨床診斷，其後加上有病原學診斷，排除檢測呈陰性反應的病例。

至於出院的標準，胡克指第一個是病情穩定，發燒情況好轉，然後就是肺部影像學明顯好轉，沒有臟器功能障礙，患者呼吸平穩，意識清楚，交流正常，飲食正常，最後就是病原學顯示已轉為陰性反應。

患者要出院須符合特定標準。（資料圖片）

此外，世界衛生組織駐華代表高力亦在訪問中表示，中國政府今次在面對疫情時反應迅速，快速研究及識別新的病毒種類，為下一步研究及臨床需要提供重要依據。由於新型冠狀病毒增殖速度緩慢，樣本含量較低，將其識別是一個很大的技術挑戰。但中國政府自去年底有媒體報道出現病例後，今年1月11日就已識別病毒，完成基因測序，明確診斷標準，反映中國近年來在此方面的能力發展迅速，特別是在2003年「非典」暴發之後取得的進步。

（央視新聞）