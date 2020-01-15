【泰國箱屍案】聲稱因孩子入籍起爭執　台男勒斃陸妻拋屍海中

泰國班普拉（Bangpra）海灘日前傳出一宗殺妻命案，台籍盧姓男子涉嫌殺害大陸廣東籍妻子後，將屍體折疊裝入行李箱再拋入大海棄屍。 據台媒報道，事後丈夫坦承犯案，卻聲稱痛下殺手的原因是與孩子究竟要入籍台灣還是大陸有關。另有消息指出，涉案的這對夫妻先前有金錢糾紛。

在泰國，民眾近日發現一具女性屍體藏於行李箱內。（泰媒圖片）

蒙眼封屍行李箱拋入大海

台灣刑事局周三（15日）表示，38歲犯案男子名叫盧子揚，是一名台灣通緝犯，他原來在台從事旅遊業，2015年因涉及詐欺、偽造文書、侵佔等案，已逃亡泰國5年。

根據泰媒報道，當地警方上周五（10日）時接獲目擊民眾通報，在春武里府（Chonburi Province）的班普拉（Bangpra）海灘上發現了一具裝在行李箱內的女性屍體。屍體被發現時手腳都被繩索綁住，五官也被膠帶封住，死亡時間已經超過2天。

殺妻疑犯盧子揚被警方逮捕。（網絡圖片）

犯案後假扮妻子發朋友圈被識破

經過調查，警方找到了這名女子生前的大陸朋友，並透過指認屍體上的紋身，確認為33歲的大陸籍李姓（音譯，部分泰媒稱姓廖）女子。李女的朋友也透露，李女與盧子揚去年8月到泰國，當時李女已有6個月身孕，之後也在泰國產子。據悉，李女生前曾和盧子揚共同住在春武里府一帶。二人曾有金錢方面的紛爭，盧子揚經常向妻子借錢。

此外，李女的朋友還發現，8日下午，盧子揚犯案後為了拖延時間處理屍體，曾用妻子的手機發微信朋友圈，謊稱全家人要去台灣。惟他假扮妻子的語氣與平時不太一樣，異常的口吻引起了家人的注意。



李女的父母也發現，早幾日跟他們聊天的人一直使用繁體字，推測對方不是女兒，於是便叫盧子揚拍下跟女兒及外孫的合照發給他們。惟照片顯示，李女身穿短袖，而台灣已經入冬，所以更加肯定盧子揚在說謊。

泰國殺妻箱屍命案，刑事局證實嫌犯是台灣通緝犯盧子揚。（資料圖片／聯合新聞網）

疑犯聲稱因孩子國籍起爭執

警方後續循線追查，並在12日下午逮捕了盧子揚。報道稱，盧子揚被捕後向警方供認犯行，卻辯稱自己痛下殺手，是因為他認為孩子出生後應該入籍台灣籍，但李女堅持孩子該入籍大陸，再加上二人經營服裝出口生意也有不少問題。經過一番爭執後，他憤而將李女勒死，並封緊五官、綁緊手腳裝入行李箱。



警方判斷，盧子揚狠心犯案後曾租船出海，將行李箱丟入大海意圖毀屍滅跡，卻因為當地近日漲潮速度快，導致裝有屍體的行李箱直接被打上岸邊，全案因而曝光。

台灣刑事局：台方有管轄權

台灣刑事局國際科表示，國際法有關刑事犯罪管轄權多採屬地原則，本案犯罪發生地在泰國，須依泰國法律進行司法審理。不過根據刑法第7條規定，「本法於中華民國人民在中華民國領域外犯前2條以外之罪，而其最輕本刑為3年以上有期徒刑者，我國仍具有管轄權。」



刑事局國際科認為，盧子揚在泰國涉殺人罪，屬最輕本刑3年以上有期徒刑，適用台灣刑法，因此台灣同樣具刑事犯罪管轄權，盧男在泰國司法偵審服刑完畢後遣返，會再解送地檢署及法院偵審。

（綜合報道）