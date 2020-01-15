【年年有魚】江西女長年腹痛難忍終求醫　手術竟取出8年前魚刺

馬上又到農曆新年，年菜裏總是少不了魚這一味。但對於江西南昌的張姓女子來說，8年前一次飯局上吃的魚，卻給她這8年的時光帶來不少痛苦。 據《江西日報》報道，現年40多歲的張女，因長年腹痛難忍，日前赴醫院就診。醫生發現，其體內竟然藏着一根長達3厘米的魚刺，隨後為其手術將魚刺取出，張女的腹痛終於得到解決。

醫生手術將長達3厘米的魚刺取出。（江西日報）

據了解，醫生向張女詢問病史，才了解原來她在8年前的一個飯局上吃魚時，魚刺卡在喉嚨裏，她當時到當地醫院處理過一次，可卻沒料到竟有一根魚刺殘留在體內。

醫生發現病灶後，立即手術將魚刺取出。術後，張女士的病痛得到明顯緩解。醫生表示，魚刺是經口腔吞嚥下去，因魚刺為尖銳物易穿刺胃壁，穿刺後隨血液運動和肌肉運動在體內遊走，到肝部引起肝膿腫。醫生又指，有個別病患體內的魚刺甚至會遊走到心臟處。

魚刺鯁喉嚴重可致命

醫生提醒，若飲食中不小心被魚刺卡到，千萬不要掉以輕心，更不能輕舉妄動。少數又細又軟的魚刺可能被飯菜或其它食物帶到胃裏消化掉，但大多數稍長稍粗的魚刺，是難以通過其他食物吞嚥下去的，甚至吞食飯菜會把魚刺擠入咽喉部組織中，造成繼發感染。更嚴重的是，魚刺如果進入食道內，極易穿刺消化道後進入人體內部，危及生命。

醫生還說，雞鴨等動物的骨頭雖然也比魚刺大得多，也不能強行吞嚥，若吞不下會造成消化道穿孔，即便吞下去也可能引發腸梗阻。

（綜合報道）