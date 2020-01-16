肯雅航空乘客聲稱機上遇竊　上百中國公民於曼谷機場遭野蠻搜身

外媒報道指，近日一班有上百名中國籍乘客乘坐的肯雅航空公司航班經停泰國首都曼谷回國時，機上有烏干達籍乘客聲稱現金被盜，所有乘客被勒令下飛機接受搜身檢查。 報道指航空公司工作人員當時為了迫使乘客下機接受搜身，關閉機艙洗手間、電源和冷氣。

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外交部領事司微信公眾號「領事直通車」於16日（周四）發布中國駐泰國使館的情況通報，引述泰方告知，肯雅航空KQ886航班14日（周二）從內羅比經停曼谷飛往廣州，機上共有207名乘客，其中119名中國籍，88名非中國籍。飛行過程中，一位烏干達籍乘客稱自己隨身攜帶的2萬美元丟失。

經停曼谷時，泰國機場管理局和警方工作人員登機處理，要求所有乘客在廊橋處參照機場旅客安檢程序接受檢查。飛機上的88名非中國籍乘客和36名中國乘客配合下機接受檢查，其他人員不願配合並拒絕下飛機，個別人士還謾罵配合檢查的中國乘客。

此後，警方在一名中國乘客腰間發現有皮筋捆紮的2千美元，該乘客及其隨行人員共7人被帶走進一步調查。另有5名中國乘客因情緒激烈、不配合檢查被機長以安全為由拒絕登機。其餘所有中國乘客在接受完檢查後，於7時許乘原航班離開曼谷前往廣州。

失主認為在中國乘客腰間發現的現金捆紮特徵與自己所丟現金捆紮特徵相同，並指認為自己所丟，但泰方認為缺乏確鑿證據，最終決定釋放7名中國乘客，其餘5名中國公民泰方未做任何處理。肯雅航空協助他們改乘當晚10時左右航班離泰回國。

為迫使乘客下機 機組人員關閉機艙電源和冷氣

《莫桑比克華人報》此前則報道，事發時當地警方搜了部分中國乘客後，有中國乘客拒絕搜身，返回各自機艙座位坐下。航空公司工作人員和幾名警察要求所有人下飛機檢查，但是所有乘客都不肯下來，於是機組人員開始關閉機艙洗手間、電源和冷氣。機艙內溫度很快攀升，大約半小時後一些乘客忍受不了高溫，開始拿行李下飛機。客機於當地時間下午1:20抵達曼谷機場，等警察搜完身後，時間已是下午3:50。

（綜合報道）