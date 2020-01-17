【PO相曬命】閉館日駕車入故宮　自稱紅三代空姐惹非議

自稱是已故解放軍高級將領、前全國政協副主席何長工孫媳婦的女網民「露小寶LL」，近日在微博上發布多張於北京故宮博物院內的合照。 露小寶LL在故宮範圍內停車，加上當時正值閉館日，惹來不少網民質疑作為「紅三代」的露小寶LL有特權，故宮方面亦文物保護失職。 北京故宮博物院周五（17日）晚在官方微博回應指，經核查後事件屬實，對此深表痛心並向公眾誠懇致歉，又稱今後將嚴格管理，杜絕此類現象。

露小寶LL在微博「曬命」閉館日駕車入故宮。（微博）

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露小寶LL周五在微博上發文炫耀，「趕着周一閉館，躲開人流，去故宮撒歡兒」。帖文更附有數張合照，清楚見到太和門廣場前停有一輛黑色的平治豪車。

閉館日期間一般遊客無法入內，即便是工作人員也不能獨享美景，太和門內中軸線區全部關閉，故露小寶LL的帖文迅速惹來網民熱議。值得一提的是，北京故宮博物院前院長單霽翔在任時曾經立下規定，故宮開放區域不准任何機動車輛通行，即使外國國家元首級別的貴賓，都須在觀眾開放區域外下車步行進入。

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露小寶LL的微博認證一度是國航空姐，國航宣傳部相關負責人晚上回應傳媒查詢時指，露小寶LL確實曾經是國航的員工，但已於2018年離職。至於何長工，公開資料顯示其為解放軍高級將領，曾任第五屆全國政協副主席。

另外，該輛平治豪車的車主事後亦有現身，稱與露小寶LL是朋友，當天對方稱是受故宮邀請參加活動，故答應借車。

（綜合報道）