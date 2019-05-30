【SM捆綁】川男大生Po相涉辱軍人遭拘　網民求情：反而是「太愛」

四川綿陽網警周三（29日）在微博通報稱，收到網民舉報，微博用戶「srx79」多次發布侮辱軍人內容。經查，該用戶為成都一名溫姓大二男生，原籍綿陽江油。目前，溫男已被綿陽警方江油網安大隊依法行政拘留。 不過，警方通報附上了溫姓男大生的微博內容，網民看到後驚呼連連，原來是兩名男性間的BDSM（虐戀）繩縛行為，只是其中有人身着軍服。不少網民為男大生「喊冤」，認為他反而是「太愛軍人」，或無意侮辱。

四川綿陽網警通報稱，溫姓男大生因多次發布侮辱軍人內容，已被依法行政拘留。（警方微博）

四川綿陽網警在通報中稱，溫姓男大生多次發布侮辱軍人內容。「安全的環境不是天賜的，國泰民安靠的是千千萬萬的軍人枕戈待旦，駐守邊防。」強調軍人為國家和人民作出奉獻與犧牲，這一職業理應得到全社會的尊崇。

通報續指，當下不尊重軍人的現象時有發生，甚至讓軍人流血又流淚。一些網絡自媒體將黑手伸向軍隊，揶揄調侃甚至惡意侮辱，玷污軍隊形象，忘記了國家對軍人的政治地位、社會地位有嚴格的法律保障。警方提醒，侮辱軍人、醜化軍隊等言行，一定會被嚴肅對待，嚴厲打擊，違法者將付出沉重代價。

截至周四（30日）晚間8時30分，警方的通報微博已吸引近2千條評論、超過4千次轉發。有不少網民為男大生「叫屈」：「這個只是制服誘惑，玩的性愛角色遊戲，是個同志來的。」「這是gay他們玩的是角色扮演暈這都抓？」「我覺得大概這位是冤枉的……」「這反而是太愛（軍人）了吧」。不過綿陽網警亦回擊「學好法律，再來評論！」「那些圖片是買來的假軍裝。」

另有許多網民對男大生行為表示譴責，認為他「這個真的是作死了，穿外國的不行嗎？」「不要以為在微博上就可以肆意yy（意淫），這都是侮辱軍人的表現。」

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