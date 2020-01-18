農夫山泉被指在福建「毀林取水」　央視記者採訪遭拒

近日，有網民在網上發布影片曝料稱，內地飲用水和飲料生產企業農夫山泉公司未經審批，1月11日在福建武夷山國家公園內連夜施工，動用大型機械破壞植被。 央視記者此後到實地進行了走訪調查。不過，農夫山泉方面卻以不方便為由拒絕了採訪。 據悉，當地警方已經就毀林一事已立案，在對違法責任主體，準確的毀林數量做進一步的調查。調查清楚後，將向社會公佈。

央視記者在網民曝料處附近看到一條上坡的道路，路邊有開挖的痕跡，還有一些折斷的樹木。

武夷山國家公園執法支隊支隊長劉國富稱，涉事道路原來是一條老百姓到茶山的小路，而農夫山泉公司為運材料，在2019年的10月份左右把這個路拓寬，整條路有150米長。

然而，2019年12月25日，福建省人民政府已經批准的《武夷山國家公園總體規劃》，這條新開便道，被納入了國家公園的範圍內，位於一般管控區的最週邊。

雖然有附近居民表示，農夫山泉方面拓寬道路後，主要以道路運輸，不過，很明顯的是，農夫山泉方面確實曾讓大型機械進入了國家公園的範圍內，而網民在舉報時提供的影片（1月11日），也確實顯示有被毀壞的林木。

農夫山泉在山間拓寬的道路。（央視新聞）

挖掘機為什麼依然在使用這條便道？央視記者聯繫農夫山泉方面，但對方表示暫時還不方便接受採訪。

武夷山國家公園管理局稱，為了防止這種未經審批私自入園的行為再次發生，已對這條施工便道採取了措施。

那現場看到那些被破壞的林木，是如何造成？武夷山市公安局森林公安分局稱，已經初步瞭解過，林木被挖掘機挖倒，沒有經過林業主管部門審批，是擅自開墾林地的行為。目前，森林公安已立案，在對違法責任主體，準確的毀林數量做進一步的調查。調查清楚後，將向社會公佈。

此外，武夷山的林業部門也從1月15日開始，對這條施工便道進行樹木的補植補種，恢復生態面貌。

據了解，農夫山泉取水活動除影響環境外，亦被當地村民指出可能影響村民用水。紅星新聞記者近幾日在武夷山腳下大安村走訪，隨機詢問的多位受訪村民表示，村裡大多數村民都不希望農夫山泉在武夷山取水，因為他們擔心取水之後當地的飲水、灌溉受到影響。因此他們多次自發去農夫山泉現場阻攔施工，當時有派出所民警和鄉幹部在場。

另有知情人士稱，農夫山泉最初在環評方面購買了造紙廠的排污指標。有當地村民表示，農夫山泉此前聲明稱20多位村民按手印同意其鋪設管道，是因為這些村民收了好處費；而農夫山泉還在洋莊鄉廠區打了幾口200米以上的深井用來取水，這或將導致周邊村鎮地下水位下沉。

（央視新聞、紅星新聞）