河南三門峽一礦山被「噴綠」　涉事廠家被停產整頓

9月11日，有網民曝料稱，「河南三門峽開曼礦區山體噴綠充綠化」，事件引起輿論關注，當地政府也隨即介入調查。 據河南省三門峽市湖濱區新聞中心官方微博通報，三門峽市湖濱區人民政府已責令涉事錦濱公司停產整頓。政府指，根據調查結果，依法依規、從嚴從快進行處理，形成打擊環境污染違法犯罪的高壓態勢。

據稱，三門峽市湖濱區人民政府和市直相關部門11日連夜召開專題會議，成立聯合調查組開展工作。

從網上圖片可見，有多塊山體噴成綠色。（網絡圖片）

據政府部門初步調查，開曼鋁業所屬三門峽錦濱礦業有限公司在礦區環境恢復治理過程中，存在高陡邊坡和裸露巖體無法進行植樹種草的情況。為解決高陡邊坡揚塵抑制問題，2019年7月，該公司聯繫河南九金科技有限公司尋求解決辦法，九金公司推薦使用該公司的專利產品「液體抑塵劑」（公告顯示該產品有「達到抑制粉塵飛揚的目的」），在野豬窪撈煤溝鋁土礦進行試驗性噴塗。調查組已提取噴塗樣品，正在組織對樣品進行檢測鑒定，以確定其對環境是否有影響。

8月23日，由三門峽市生態環境、林業等部門組織的「綠盾2019」自然保護地監督檢查時，發現錦濱礦業未經審批，擅自進行試驗性噴塗，第一時間通知該企業立即停止噴塗。

8月29日，三門峽市林業局召開會議，對有關情況進行了通報，約談了錦濱公司主要負責人，責令其停止所有噴塗行為。

通報指，目前，湖濱區人民政府已責令錦濱公司停產整頓，全力配合調查，徹查企業主體責任落實情況和相關職能部門監管職責落實情況，根據調查結果，依法依規、從嚴從快進行處理，形成打擊環境污染違法犯罪的高壓態勢。同時對轄區內所有礦山企業生態修復治理進行全面排查，對已經修復到位的加強管護，沒有治理到位的限期按標準進行整改，做到真整改真修復，確保環境治理取得明顯效果。