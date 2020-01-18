【駕車入故宮】豪車主人身份成謎？當事人愛炫富住豪宅戴千萬名錶

內地女網民「露小寶LL」日前在微博上發文炫耀，與朋友在北京故宮博物院閉館日期間，得以避開人潮兼駕駛一輛平治豪車入內，惹來社會輿論一片嘩然。 事後自稱是涉事平治豪車的車主現身向內地傳媒解釋，稱與露小寶LL是朋友，答應借車是因露小寶LL稱受故宮邀請參加活動。 惟官媒《環球時報》在周六（18日）發文，質疑另有蹊蹺。

露小寶LL在微博「曬命」閉館日駕車入故宮。（微博）

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報道引述網民「起底」露小寶LL的結果，指露小寶LL早於去年9月28日就在微博上發文炫耀該輛平治豪車，「2019款G63，先行特別版。北京第一輛了解一下」。露小寶LL在帖文中亦有展示自己與豪車的合照。同年12月28日，露小寶LL在另一個社交平台上發布一張蛋糕照片，蛋糕主題正是涉事的平治豪車，最上方放置有車輛的模型，旁邊則寫有「剛哥，生日快樂」。

露小寶LL在另一個社交平台上發布的一張蛋糕照片。（網上圖片）

露小寶LL早於去年9月28日就在微博上發文炫耀該輛平治豪車。（微博）

露小寶LL展示自己與豪車的合照。（上游新聞）

值得留意是，露小寶LL曾經在微博上發文炫耀自己的家庭背景，「我作為何長工的孫媳婦，何剛（何長工之孫）的夫人」。報道指出，結合「剛哥，生日快樂」與「我作為何長工的孫媳婦」，「令網民難以相信那輛平治豪車，是『朋友借給她』的」。

另一方面，內地傳媒《上游新聞》亦有報道指，露小寶LL於去年11月曾發布短片，在自家住宅的地下車庫向網民展示該車的外觀及內飾，並為滿足網民的好奇心而直播該車的啟引擎聲。報道指，露小寶的住所位於北京朝陽區奧林匹克森林公園附近，平均價格達每平方米9萬元（人民幣．下同）以上，是當地的高尚住宅區。

報道更引述知情人士透露，露小寶除會在網上炫耀豪車外，亦曾經在炫耀過一隻名錶，連稅價值高達1000萬元，「小區業主們經常能刷到她的抖音視頻，大部分都是名車、名錶、房子等，她不僅是抖音小網紅，也是小區名人」。

露小寶曾經炫耀過一隻名錶，連稅價值高達1000萬元。（上游新聞）

此外，露小寶LL的丈夫何剛亦是網民的焦點之一，據知情人士透露，何剛是北京著名夜店MIX及VICS的投資人，本身亦有投資電影及客串演出經驗。至於何剛的祖父何長工，公開資料顯示其為已故解放軍高級將領，曾任解放軍軍政大學副校長、解放軍軍事學院副院長、第五屆全國政協副主席等職務。何長工於1987年逝世，終年87歲。

同名同姓的內地傳媒《財經》雜誌執行主編何剛發文澄清此何剛不同彼何剛。（微博）

有趣是，內地網民在「起底」何剛的過程中時發生一件小插曲，同名同姓的內地傳媒《財經》雜誌執行主編何剛不幸被「誤中副車」。這位何剛其後要發文澄清，「我是何剛，四川威遠縣人，1971年出生，普通家庭的孩子，我爺爺是一個老實巴交的農民，很早就因病去世，我沒有機會見過」，呼籲網民勿要亂開玩笑，「誰做的事誰負責，誰失職問責誰」。

（綜合報道）