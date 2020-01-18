【獎品要上交】員工返工上網睇文章贏獎品　北京公司奇招過年關

農曆新年將至，北京一間互聯網公司雖然眼見工作量已經逐漸減少，但未有讓員工提早放假，反而要求全體員工在上班時間在網上閱讀勵志文章，甚至表明會進行考核。 原來網上有閱讀獎勵計劃，獎品豐富，公司老闆認為不能「白養」員工，故要求員工盡力參與，而且贏得獎品後必須上交。

該公司的員工在上班時間被要求進行網上閱讀。（影片截圖）

在續效考核表上白紙黑字寫明要求員工網上閱讀。（影片截圖）

老闆在接受內地傳媒採訪時直言，最近公司的訂單不多，「但是呢，我就不能白養這群人」，甚至在續效考核表上，亦白紙黑字寫明要求網上閱讀。老闆指，他在網上發現在一個閱讀文章收集書簽的活動，「這個福利還真挺大。」老闆又稱，員工中獎的獎品必須上交，「畢竟在上班的時間。」

對於此事，受訪的員工有的表示支持，但亦有人認為不妥，支持者同意是在上班時間閱讀，加上題材都是職場勵志文章為主；而反對者則稱，所贏得的獎品，就算完全不能全歸所有，但理應會可得到其中一部分，畢竟是自己的努力。

網民熱議：

這個是在宣傳網絡小說啊？ 上班能看小說還有福利，這也太好了吧！ 第一次聽說上班還能看小說，看小說也能拿工資嗎？有這麼好的事？ 我自己中的獎為什麼要給別人？！

（綜合報道）