【古風美食第一人】李子柒受訪談爭議：只是做了熱愛的一件小事

在YouTube坐擁數百萬粉絲、被稱為「古風美食第一人」的中國網紅博主李子柒，其早前捲入一場「外宣爭議」，影片在海外爆紅後惹人艷羨，被戲稱「憑一己之力打敗中宣部」，卻又被部分人指責「擺拍」、「商業化」，以及質疑未能真正傳播中國現代化形象。 縱使質疑聲音不斷，李子柒早前仍獲共青團旗下組織邀請擔任「農村青年致富帶頭人推廣大使」。 李子柒的風頭一時無兩，她近日接受內地官媒訪問時大談感受，直言文化傳播是需要無數人努力的一件大事，「而我只是做了我熱愛的一件小事。」。

李子柒先是稱對自己會在海外爆紅感到挺意外，並指拍攝影片是自己的喜好，每拍好一段影片都會有一種滿足感，圓了一個小心願，如今能夠讓更多人看到，甚至包括外國人，「能向大家傳遞一些有用的訊息，比如說作物的來源、傳統手藝等，我覺得我做了件挺有意義的事。」

李子柒透露，第一段影片是在2016年3月開始拍攝，風格和內容方面則是取材於從小的生活環境，「那個時候，我們農村裏面吃的、用的、穿的，一切都是自給自足。對我來說，這些是耳濡目染的、知根知底的、甚至是懷着敬畏之心的。所以，當我要做短視頻的時候，我肯定是從我比較熟悉的地方去入手。」

李子柒的影片主題絕大多數是中國古化農村生活。（網絡圖片）

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李子柒有提到拍攝影片的準備工作，表示不一樣的內容，要準備的東西也不一樣。以日常影片為例，會去拍攝瓜果蔬菜成熟的情況，「農村嘛每個季節都有不同的食材，很多素材都是現成」。李子柒將此類時間跨度長的影片會以備忘錄寫明內容，不斷累積後就能剪輯成為影片。

但如果是拍攝手工藝類的影片，例如活字印刷等，李子柒就坦言都是親自去學，「光跟手藝人學習就學了3個多月，到視頻剪輯發布，花了快半年時間。」李子柒又稱，最誇張是拍攝文房四寶，整段影片的拍攝周期長達兩年。

至於爭議的部分，李子柒稱現時已更加坦然看待，「其實，不管任何一種生活都有好有壞。想要把日子過成什麼樣子，更多的是取決於你自己想要過什麼樣的日子，以及你是否願意為之努力。」。對於被戲稱「憑一己之力打敗中宣部」，李子柒就直言文化傳播是需要無數人努力的一件大事，她只是做了一件自己熱愛的一件小事。但李子柒亦不諱言，知道許多外國朋友會看自己的影片、喜歡自己的影響，並以此更加了解中國，覺得非常自豪。

李子柒的農村生活自力更生影片在網上爆紅。（網上圖片）

李子柒在訪問最後表示，不會特別因為爆紅而改變今後的拍攝內容和方向，「現代都市人生活節奏、工作壓力都很大，大家都喜歡隨性自在一點的生活，大家看我的視頻也是為了疏解內心壓力，暫時放下焦慮，感受輕鬆、美好吧。所以，我想視頻的類別其實不太重要，更多的是內容上給大家一些慰藉。」。

李子柒更稱，她心裏有一個長長的願望清單，有很多想要去拍攝的內容和想做的事情，未來希望能把清單上的目標都完成。

（新華社）