【駕車入故宮】胡錫進：女主背景並不顯赫　須查炫富財產是否非法

自稱是已故解放軍高級將領、前全國政協副主席何長工孫媳婦的女網民高露（網名「露小寶LL」）日前在微博炫耀，其與朋友在北京故宮閉館日，得以避開人潮兼駕駛一輛平治豪車入內，惹來輿論一片嘩然。還有網民指，高露是前國家旅遊局長何光暐的兒媳。 官媒《環球時報》總編胡錫進今天（19日）在微博指出，女事主當然是利用了特權，但即便她的背景為真，「在北京，能夠支持她享受特權的『背景』算不上多麼顯赫。」 胡錫進還指出女涉事者為何這麼有錢，她炫耀的那些財產是否屬於不義之財，相信互聯網這麼大的輿情足以引起有關方面的注意。如果那些財產是非法獲取的，這一家決跑不了。

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胡錫進說，那名革命老人（指何長工）資歷很老，但中共建政後，沒有在很重要的位置上待過，而且已經去世30多年了。而那名國家旅遊局前局長也在十幾年前離開職位。北京部級的退休幹部有很多，他們其實挺普通的。

胡錫進還表示，偏偏女事主是個愛高調炫耀的人。如果她外形裝扮很普通，開的也是一輛家常汽車，可能就不會引起這麼大轟動。但她恰恰開的是平治豪車，照片裏長得不錯，穿戴看上去也挺奢華，再加上她之前就炫過自己是一位革命老人的孫媳，展示在故宮的照片時，她又用了「撒歡兒」這樣挑釁需買票排長隊才能進故宮的老百姓們的口氣，從而激起了公眾對特權的強烈反感。

胡錫進指出，至於女涉事者為何這麼有錢，她炫耀的那些財產是否屬於不義之財，相信互聯網這麼大的輿情足以引起有關方面的注意。如果那些財產是非法獲取的，這一家決跑不了。

據此前報道，露小寶LL曾在微博上發文炫耀自己的家庭背景，「我作為何長工的孫媳婦，何剛的夫人」。據悉，何剛是北京著名夜店MIX及VICS的投資人，本身亦有投資電影及客串演出經驗。至於何長工，公開資料顯示其為已故解放軍高級將領，曾任解放軍軍政大學副校長、解放軍軍事學院副院長、第五屆全國政協副主席等職務。何長工於1987年逝世，終年87歲。

還有網民指，高露是前國家旅遊局長何光暐的兒媳。公開資料顯示，何光暐1963年入伍，先後在空軍院校和軍委空軍政治部工作。曾擔任共青團中央書記處書記，全國青年聯合會副主席，國家旅遊局副局長、局長，第十一、十二屆全國政協常委。

疑女事主IG再發照炫耀 胡錫進質疑真實性

此外，疑似女事主高露的IG帳號「lulu_lgghgaolu1986」18日晚發布兩張照片，內容為平治車的影片和個人自拍照，而定位則顯示為美國拉斯維加斯（Las Vegas）。據網民指出，該帳號被曝光後，一度曾刪去所有帖文，如今再度活躍。

許多網民在帖文下方評論表示「還在炫耀，厲害」，也有網民直言「打響新年反腐第一槍」等。對於網民的批評，她還以3顆檸檬「🍋🍋🍋」回應。

對此，胡錫進再發微博指出，「很懷疑它的真實性。目前那個帳號上只有兩個帖子，它是甚麼時候註冊的看不出來。」「這樣的造假太容易了。」他又指，不能斷言IG帳號是假的，但大家應該「多存一個心眼」。她已經把微博上的所有帖子都刪掉了，她這時再通過IG出口轉內銷來挑釁國內公眾，不合邏輯。

胡錫進認為，如果IG上的帖文就是真的，「那她已經不僅二（按：方言，指愚笨）了，而且瘋了。與這種又二又瘋的人掰扯，我覺得真沒必要了。請大家相信，她的二已經給她的家招來了災，繼續瘋下去，只會讓報應來得更快。」

（綜合報道）