【駕車入故宮】媒體統計女事主炫富價碼　網民：一張照片褻瀆信仰

駕車入故宮事件持續發酵，女事主高露在被扒出嫁入中共紅色家庭後頻頻炫富激起眾怒。高露曬出的豪宅、豪車、名錶、名酒不斷衝擊着普通民眾，其有些涉及中共元素的言行更被指動搖信仰。

自1月17日事件曝光以來，有關高露在海內外的社交媒體發佈的炫富影像資料均被扒出。中國自媒體「飲識分子」在19日的文章中扒出高露在各種場合中炫耀的名酒，總價近80多萬元（人民幣，下同）。

+ 5 + 4 + 3

其中，也出現為國人所熟悉的名酒茅台，但高露的所涉及的酒水為「雙龍匯」茅台，屬限量上市，兩瓶一組，每瓶50斤，合計100斤，據稱售價高達50萬元。另外還涉及一些美日、歐洲的名酒。

除名酒外，高露的開進故宮的平治豪車被指售價高達200至300萬元；她在美國社交媒體曬出的豪宅在2019年5月的成交價為1,181萬美元，約合人民幣8,100萬元；另外她在抖音披露的名錶被指售價達580萬元。

對於高露的炫富行為，不少內地民眾質疑其夫家何長工家族為何能夠擁有如此龐大的財富，甚至呼籲中紀委介入調查。維基百科在更新何長工詞條時甚至稱，這一事件可能打響2020年反腐第一炮（後被刪除）。

同樣，事件也讓內地民眾開啟嘲諷模式，一則自媒體發佈的《我在故宮開大G 你是什麼小垃圾？》的文章指，「你以為我奔馳大G碾壓的，是故宮的地磚嗎？當然不是，是你們百姓的尊嚴」，「紫禁城600年依然沒變，還是某些人的後花園」。

雖然有中國公安部官微「中國警方在線」在宣揚「周恩來的十條家規」——在任何場合都不要說出與我的關係，都不許扛總理親屬的牌子，不要炫耀自己，以謀私利——以挽回因事件受損的形象，但顯然高露的殺傷力更大。

正如有內地網友所說，中共多年來的反腐、基層扶貧在民眾中所積累的好感一夜間被故宮平治事件衝撞的七零八落；也有一些「自幹五」說，當與外部勢力在意識形態戰爭較量時，這一事件無異於在背後狠插一刀。

也有諸如官媒《環球時報》工作人員在個人公號寫道，當看到高露炫耀「插着用革命先烈鮮血染成的紅旗，以及奔馳大G豪車模型的蛋糕」時，「突然就哭了，因為這是一種對信仰的褻瀆」。