【駕車入故宮】何長工家族聲明致歉：管教不嚴給社會造成惡劣影響

駕車入故宮事件持續發酵，在涉事女主高露被扒系中共紅色家族成員後，引發輿論對這一群體的聚焦。最新消息指，何長工家族通過代發聲明，就這一事件向公眾致歉。

+ 3 + 2

1月19日22時左右，實名認證為「鐵原大血戰名將蔡長元之子」，同樣是中共紅二代的蔡小心在個人微博發佈代轉聲明。

聲明全文如下，「何家女兒何光瑨發聲給開國少將龍飛虎之女龍錚的回覆：小瑜姐姐好！感謝你為了維護我家而發言，但是，高露的確是何剛的老婆，他們結婚都沒告訴我們，我們都不知道，結婚後微信發了他們的結婚登記照片，我們幾個姑姑和舅舅才知道剛剛已經結婚了。這次都是我哥嫂管教不嚴，給社會造成惡劣影響，對不起，在此，我深深地表示道歉。」

+ 3 + 2

聲明顯示，中共軍隊原高級將領何長工之女何光瑨向龍飛虎之女龍錚講述事件原委，並代其胞兄何光暐夫婦向公眾致歉，稱是「哥嫂管教不嚴，給社會造成惡劣影響」。

這則聲明也證實故宮事件當事人高露自稱系何長工孫媳婦，何剛妻子的真實性，「高露的確是何剛老婆」，兩人結婚未告知親友。

+ 3 + 2

這一事件在短短數日內引爆輿論，也導致中共紅色後代受到衝擊。代轉聲明的蔡小心在微博亦發牢騷，在1月17日暗批高露是「豬隊友」，稱「做人最痛苦的莫過於有豬隊友」。

蔡小心還在1月19日19時發微博稱，「娶妻娶賢不娶色，嫁夫嫁心不嫁財」，「認為有門當戶非常對」，「彼此有共同語言、共同相近生活環境、互相戀愛，彼此生活環境不要相差太大」等。

高露（網名露小寶LL）在微博「曬命」閉館日駕車入故宮。（微博）

不過，中共黨政媒體在故宮奔馳女事件中皆發文聚焦規則。1月18日，《人民日報》發文強調，規則面前沒有「撒歡兒」的特權，並稱如果規則失守，只會衍生「破窗效應」，最終形成難以挽回的信任危機和形象危機。

資料顯示，何長工原系中國人民解放軍高級將領，曾任第五屆全國政協副主席，育有三兒三女，分別為何光曄、何光暐、何光瑨、何婧、何妍、何為榮。

其中，何光瑨畢業於首都師範大學物理系，大學學歷，是中國社會活動家，其子汪龍是電影導演。何剛之父何光暐，曾任國家旅遊局局長、黨組書記。據悉，何剛是北京著名夜店MIX及VICS的投資人，本身亦有投資電影及客串演出經驗。