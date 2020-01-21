公安部發表姓名報告：全國有30萬名「張偉」　27萬人叫「李娜」

1月20日（周一），公安部戶政管理研究中心發布《2019年全國姓名報告》。報告顯示，全國戶籍人口中，使用頻率最高的10個姓名依次為：張偉、王偉、李娜、王芳、李偉、王靜、李靜、張敏、劉偉、張靜。這些姓名男女皆有使用。

報告公布的統計表格顯示，名為「張偉」的人數接近30萬，達294282人，其中男性有252224人，女性有42058人。名為「王偉」、「李娜」的人數緊隨其後，均超過27萬人。

報告顯示，內地名為「李娜」的人超過27萬人。圖為中國前女子職業網球選手李娜。（網絡圖片）

值得注意的是，報告公布的2019年「百家姓」排名顯示，王、李、張分別佔據全國姓氏排名的前三把交椅。

在名字使用最多的單字方面，公安部統計數據顯示，全國戶籍人口中，名字使用頻率最高的50個字依次為英、華、文、玉、秀、明、麗、蘭、紅、金等。報告指出，2019年出生並已經進行戶籍登記的新生嬰兒名字中，使用頻率最高的50個字依次為梓、子、宇、澤、涵、晨、佳、一、欣、雨等。

2019年出生並已經進行戶籍登記的新生男嬰中，使用頻率最高的10個名字依次為：浩宇、浩然、宇軒、宇航、銘澤、子墨、梓豪、子睿、子軒、梓睿。2019年出生並已經進行戶籍登記的新生女嬰中，使用頻率最高的10個名字依次為：一諾、依諾、欣怡、梓涵、詩涵、欣妍、雨桐、佳怡、佳琪、梓萱。

報告又稱，一直以來，很多人取名喜歡用「國」字，寄寓著深厚的家國情懷。截至2019年12月31日，全國戶籍人口名字中含有「國」字的共計2127.9萬人，其中男性1769.3萬人，女性358.6萬人，男性人數是女性近5倍。

從名字使用頻率看，排名前10位的男性「國」人名字依次為建國、國強、國華、國慶、國平、國良、國軍、志國、國棟、國輝，排名前10位的女性「國」人名字依次為國英、國珍、國華、國芳、國蘭、國秀、國芬、國琴、國榮、國香。

（綜合報道）