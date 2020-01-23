【武漢肺炎】「封城」嚴管人流　網民分享「逃離武漢」心得惹議

內地新型冠狀病毒肺炎疫情不斷擴散，其中確診病例數目最多的武漢市，今日（23日）上午10時起關閉機場及火車站的離境通道，公共交通及長途客運暫停營運，官方亦要求市民無特殊原因不要離開武漢。 惟消息一出，大批市民趕在「封城」禁令前連夜「出逃」，火車站及機場大排長龍。有人即使出現發燒症狀，仍「出逃」至其他城市遊玩，並在離開後上傳微博炫耀，引發爭議。

有發燒症狀的網民在微博貼文稱，自己要從武漢逃離到上海迪士尼。（微博）

「武漢封城」、「逃離武漢」一度成為微博熱話，前者閱讀量更高達5.1億次。有人曝光了數名武漢市民早前在網上分享「出逃武漢」的心得經驗，其中名叫「于辰辰Barbie」的網民稱，「自己和另一名發燒感冒的朋友吃了退燒藥，降溫逃離武漢這個疫區，去上海迪士尼樂園玩，如果一星期後我還沒退燒就上海看病好了。」

有人還說：「開了一夜車逃離武漢，已到上海」、「逃離武漢，半夜偷偷離開，高速（公路）上都是人」、「連夜逃離了，加油啊大武漢」。

此外，一名顏姓武漢女子早前也在微信朋友圈貼文稱，自己有低燒和咳嗽的病情，但吃完退燒藥後，最後通過機場檢測並在法國入境。事件更驚動中國駐法使館出聲明，稱館方接到多名中國公民電話或郵件通報顏女「出逃」一事。駐法使館表示，目前已聯繫到當事人，並要求其盡快撥打法國緊急救護電話，通知有關急救部門前往處置。

種種「出逃」行為都惹來網民強烈抨擊：

「你們可以看到疫情帶來的不僅僅是災難！還是人性的扭曲，道德的淪喪！」 「這是人幹的事嗎？極其自私。」 「真的是無視公眾安危。」 「災難面前，總會更清晰地感受到人能有多偉大，又能有多卑劣。」 「知道武漢疫情嚴重還往外跑，有些人總覺得自己沒問題一樣，不知道潛伏期嘛？」

武漢全市的公共交通及長途客23日上午10時起已運暫停營運，機場及火車站的離境通道亦暫時關閉，直至另行通知。不少人趕在「封城」禁令前駕駛私家車「逃離」疫區。（AP）

+ 3 + 2

不過，也有網民對離開武漢的人表示理解，「健康的武漢人想逃離武漢也是可以理解的，換位思考一下，誰想待在疫區呢？」內媒《紅星新聞》則刊發評論文章稱，「勝利大逃亡」的心態溢出屏幕，雖然一些故事未必真實，但反映了某種氣氛。

文中提到，國家衛健委高級別專家組成員曾光和武漢市市長周先旺接連表示，希望大家沒事最好不要去武漢，在武漢的沒有特殊情況最好也不要離開。這樣的表態是不同尋常的，暗含一種對春運人口流動的憂慮。武漢作為一個交通樞紐城市，防控壓力非常大。

文章批評道，這些「逃離武漢」的行為，很明顯是不妥當的。社交媒體時代，這種戲劇性的故事會受到大家關注，但它的風險也顯而易見。文章還表示，抗擊新型冠狀病毒引發的疫情，需要深度的社會動員，包括每一個公民採取負責任的態度，來面對這種突發公共衛生事件。

（綜合報道）