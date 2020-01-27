【武漢肺炎】湖北村民不戴口罩聚眾打牌　3名村官防疫不力被查處

﻿武漢肺炎疫情持續擴散，湖北省成為疫情重災區。然而，在湖北大冶市大箕鋪鎮八流村，有村民既不戴口罩，還聚眾打牌，3名村幹部因此遭到市紀委查處。

1月25日下午3時左右，大冶市紀委工作人員督查疫情防控工作時，發現大箕鋪鎮八流村沿街商舖、棋牌室等4處地方，不少村民仍在「帶彩」娛樂。「帶彩」是指內地公安機關依法認定的賭博行為以外，帶有財物輸贏的打麻雀、啤牌等活動。

武漢肺炎疫情來襲，口罩成為不少人出街必備品。（AFP）

紀委工作人員當場將村民勸回家，同時教育他們防控肺炎的重要性，呼籲回家後洗手消毒，並將情況反饋給鎮黨委政府，要求加強宣傳管控，嚴防新型肺炎。當晚9時左右，紀委工作人員回到八流村暗訪，卻發現仍有村民聚集「帶彩」打牌。

1月26日上午，經大冶市紀委常委會、市監察委員會會議研究認為，八流村疫情防控措施形同虛設，造成極大的風險隱患，決定撤銷石教國八流村黨總支書記職務，建議按程序罷免其村委會主任職務；擬給予八流村駐村幹部大箕鋪鎮農辦主任付玉紅政務記大過處分；擬給予八流村駐村領導大箕鋪鎮黨委副書記陳亮黨內警告處分。

大冶市委書記王剛表示，對相關責任人員的嚴肅查處，既是「警鐘」，也是「戰鼓」，全市各級各部門將從本案中汲取深刻教訓。

（湖北日報）