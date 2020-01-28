【武漢肺炎】武漢人開窗合唱《歌唱祖國》　高呼「武漢加油」

始於武漢的新型冠狀病毒肺炎持續擴散，連同武漢在內的湖北十多個城市相繼「封城」，北京、天津等多個省市亦宣布暫定省際客運進出當地。 在武漢，有當地居民昨晚（27日）相約打開窗戶，高唱愛國歌唱，並大叫「武漢加油」。不過有醫生勸籲停止，稱這樣可能有飛沫傳播病毒的風險。

武漢市民紛紛打開窗戶，齊聲高唱，並高呼「武漢加油」。（影片截圖）

據《人民網》報道，1月27日晚上8時，武漢多個小區突然響起音樂，市民紛紛打開窗戶，齊聲高唱，並高呼「武漢加油」。

原來，有當地居民組織從27日晚上開始，每晚一同打開陽台窗戶，齊唱《歌唱祖國》。有業主表示，一開始以為是謠言，沒想到晚上8點，窗外如期響起音樂，「『武漢，加油』等吶喊聲此起彼伏。」

該活動得到武漢不少小區市民的響應，在武昌、洪山、漢陽、漢口、東西湖等多個小區上空都響起「武漢，加油」的應援聲。

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專家不建議居家隔離的患者開窗

不過，有疫情蔓延其間，開窗唱歌可能引致飛沫傳播病毒。湖北日報、長江日報等多家當地媒體就呼籲停止。

內地協和醫院呼吸科范醫生亦表示應「立即停止開窗唱歌」。他解釋道，小區開窗戶唱歌太危險，樓上樓下的飛沫也會飛散，唱歌時人會深呼吸，樓下居民會吸入，隔避樓之間的飛沫也會被風吹過來，「極度危險」。

國家衛健委高級別專家組成員、中國工程院院士李蘭娟則表示，武漢當地普通百姓開窗唱歌沒有問題，本應保持室內開窗通風，但不建議居家隔離的患者開窗，更應做好消毒和隔離措施。