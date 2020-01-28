【武漢肺炎】一家七口疑受感染五人住院　武漢婦在家隔離顧三歲子

湖北省武漢市是內地新型冠狀病毒肺炎疫情的重災區，全國的確診病例中，有相當多患者都是武漢人，當地防疫工作亦正面臨未能及時診斷、隔離和治療的困難。其中武漢青山區的夏女士一家七口，上至雙方父母，下至年僅歲的孩子都懷疑已受病毒感染。 夏女士接受內地傳媒訪問說出經歷，透露孩子出現症狀後到兒童醫院求醫，結果被直接拒絕接收，「我自己還能扛，三歲的孩子可怎麼辦？」

夏女士丈夫的肺部已出現病變。（澎湃新聞）

夏女士丈夫的母親病情嚴重。（澎湃新聞）

夏女士指，丈夫的母親於本月中旬最先出現身體疼痛症狀，考慮到疫情嚴峻，遂與丈夫及雙方父母到醫院做檢測，結果發現除自己及孩子外，全家人的肺部都已受病毒感染或出現病變。夏女士丈夫及其父母的病情最為嚴重，目前正在醫院隔離治療，夏女士父母則在另一間醫院接受靜脈注射治療。但夏女士指，由於多數醫院都不足可用作確診是否患上新型冠狀病毒肺炎的試劑盒，故家人都只能以「疑似新型冠狀肺炎」被收治。

遺憾是夏女士近日亦開始有咽痛、心悸、肌肉酸疼等症狀，而孩子則有乾咳、發燒等，但夏女士帶孩子到武漢市兒童醫院治療，由於家中已有多人疑似感染病毒，結果醫院不願收治。夏女士坦言，家人都已患病，只剩下她一人獨自帶孩子，故她不敢前往定點醫院求診，擔心孩子被交叉感染。

夏女士與孩子現時一同在家中自我隔離，要靠同事及朋友送飯。（澎湃新聞）

夏女士現時與孩子一同在家中自我隔離，要靠同事及朋友送飯。但夏女士不敢與他們有接觸，會待朋友把飯菜送到家門口並離開後才去領取，「他們都想幫我，可萬一我和孩子也已感染，那就害了他們。」

（澎湃新聞）