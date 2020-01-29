【武漢肺炎】四川公司推網上程式　可查詢有否與確診患者同行

內地新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，並已確認有人傳人現象。為此，四川成都一間科技公司近日推出一款網上程式，用戶只需填寫曾經乘坐的交通工具及時間，就可以查詢到有否曾與確診患者同車。

該款名為「新型肺炎確診患者相同行程查詢工具」的網上程式，是由四川成都無糖信息技術有限公司製作。據內地傳媒報道，該款網上程式至今已記錄自1月4日至1月26日共計229項相關資料，涉及的交通工具有飛機、火車、地鐵、長途客車及大巴、巴士、的士、輪船等，部分甚至會提及確診患者曾經出沒的公共場所。

網上程式「新型肺炎確診患者相同行程查詢工具」可供用戶查詢到有否曾與確診患者接觸。（網頁截圖）

該款網上程式的使用方法非常簡單，只要輸入乘車時間、車次及可選填的地區，就會查到同車乘客中有否確診患上新型冠狀病毒肺炎的人，並會標明資料來源。以1月23日的G7341次高鐵列車為例，程式顯示該列高鐵的第11節車廂有確診患者，資料來源則是《浙江新聞》。

翻查資料後可得知，事實上浙江網絡廣播電視台曾於周二（28日）發出一則「尋人啟事」，引述義烏市疾病預防控制中心的通知，緊急尋找1月23日的G7341次高鐵列車第11節車廂的乘客，並指出車上發現有一名確診患者，「同乘人員看到此消息要第一時間撥打市舉報電話或市疾控中心舉報電話進行登記備案，衛生健康部門將指派專業人員上門進行流行病學調查，指導防控」。義烏市疾病預防控制中心要求相關乘客需立即居家隔離觀察，不要外出走動，如有不適要立即上報，並且不允許私自到其他醫療機構就診，以及私自坐公共交通工具。

（綜合報道）