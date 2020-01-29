【武漢肺炎】疾控專家：不必每個場所都戴口罩　加強老人兒童防護

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散。內地30個省、市、自治區已啟動重大突發公共衛生事件一級響應。而西藏出現首宗疑似病例，意味着疫情已蔓延至全國範圍。 國家衛健委從1月27日開始，每天舉行新聞發布會，通報疫情防控情況。今日（29日）的記者會，介紹疫情預防公眾指導建議的有關情況。

今天新聞發布會的主持人是國家衛健委新聞發言人米鋒。中國疾控中心副主任馮子健和北京方莊衛生服務中心主任王浩在場解答有關提問。台下嘉賓則包括疾控局監測與評價處處長王蓉蓉、應急辦綜合處副處長夏鶯歌和國際司國際處副處長李娟。

中國疾控中心副主任馮子健。（01直播截圖）

中國疾控中心副主任馮子健表示，佩戴口罩個人預防首先基於個人暴露於疾病的風險來考慮，大家都知道，直接照料和服務於患者的醫務人員的人是最高風險的，他們要嚴格按照醫院感染防護的要求佩戴符合生物安全等級、符合感染防控要求的口罩或其他個人防護設備、器材。其他的人也應該有所選擇，有所考慮，如果要到公共場所，乘坐公共交通工具，這時候建議戴上口罩。如果個人獨處，自己開車，或者是自己散步，沒有特別密集的人員接觸的情況，也可以不戴口罩，因為這樣的情況感染風險是很低的。因為這個疾病是通過近距離接觸，飛沫傳播的，如果沒有這種情形，其實戴口罩也是沒有必要的。

還有一種情況，出現了發熱，呼吸道症狀，急性上呼吸道感染的人員，不管是居家在自我隔離狀態下，還是到醫院就診，需要乘坐交通工具，這時候要戴上口罩。不必每個場所、每個情形都佩戴口罩，大家應該有這樣一個風險的判斷。

公眾佩戴口罩也不必隨時換，醫務人員是有嚴格規定的，使用多長時間就要更換口罩，每次照料病人和病人有接觸，進入醫療紅區、污染區，一出來就得把口罩換掉，再進入要換新的口罩，這是有規定的，而且佩戴口罩的時間也是有規定的。

記者會現場有大量中外傳媒。（01直播）

馮子健表示，疫情發生後，各方面的專家、專業機構一直在抓緊研究疾病的基本特點，形成專家共識，制定各種診療和防控方案。從目前疫情監測情況看，確實發現一些兒童和嬰幼兒的病例，但是這些病例的臨床症狀、臨床病情都比較輕，重的還是以中老年人為主。現在看，中老年人，主要是有慢性基礎病的老年人，發生重症和風險的相對高一些。建議在疫情防控過程中，特別是在疫情發生強度比較高的地區，要加強對兒童和老年人的保護，老年人外出時要盡量減少到公共場所活動，盡量減少乘坐公共交通工具，必須要出行時要盡量做好個人防護，比如戴口罩。在家庭中，對孩子要減少外出，特別是減少到人員密集的場所去活動，如果家裏人出現了相應的上呼吸道感染的疾病，要注意做好對兒童和幼兒的保護。

北京方莊衛生服務中心主任王浩。（01直播）

北京方莊衛生服務中心主任吴浩表示，就我們這個社區衛生服務機構來說，上級衛健委及時向大家下發新型冠狀病毒肺炎的各類指導文件，比如診療方案、預案和控制技術的指南，以及防控方案。同時，市衛生健康委科教處以及區衛健委及時督導我們去學習，而且我們採取的是在線學習的方式，主要是為了防止人員密集。學習效果到底怎麼樣？我們開通網絡專項視像模塊，方便醫務人員靈活及時地安排學習，培訓是很完善的。

畢竟是網上，效果怎麼樣，區衛生健康委專門抽調了督查小組，採取不通報的隨時檢查，看看醫務人員的知識和技術水平能不能達到，這個事情不光是衛生部門在做，前幾天區委書記開會時反復強調和傳達上級領導指示，要加強自我防護和技術學習，確保醫務人員不被感染，這也是我們的使命，保護自己也是對疫情的重要支持。同時，這種培訓不光是培訓自己，也培訓居委會的幹部和防控成員，形成群防群治格局。當然，在工作中需要不斷完善工作方式，在解決問題中增加防控能力。

隔絕疫情不是隔絕真情，適當的隔絕交通也是一樣的。為了更好的隔絕疫情，必要時適當地控制人流，對防範疫情的傳染是很有必要的。

記者提問。（01直播）

吳浩表示，早期的時候，老百姓的恐慌心理還是有的，隨着疫情的發展，隨着新聞媒體的大量傳播，廣大老百姓已經認識到危機意識，應該達成共識，就是早發現、早報告、早隔離、早診斷、早治療是最佳、最有效的辦法，但目前仍然要發揮和動員社會的全部力量去進行網格化、地毯式管理，從而實現綜合性的防控，才能防止疫情的輸入、蔓延、輸出，最終控制疾病的傳播。

經驗方面，在區委區政府整體部署下在地方建立聯防聯控措施，通過多渠道對轄區居民進行新型冠狀病毒感染肺炎的防控知識和措施的普及，旨在讓居民認識到現在短暫的生活的約束是自覺主動配合的防控舉措，是為了今後自己和家人更好的健康生活，也是為了自己，為了家庭，為社會負責任的體現。新型冠狀病毒感染的肺炎是實行甲類管理，只有實行嚴格的遵照傳染病法，才能進行群防群控，才能有效抑制疫情的蔓延和擴散。

我們也強烈呼籲，面對密切的社區居民，作為基層社區衛生服務機構，在此次疫情防控中，既要承擔網點的責任，又要保障居民的基本醫療和基本公衛需求，其實工作量是巨大的，責任也很大，所以特別希望居民的理解和主動配合，希望居民和我們共同攜手共建群防群控，早日戰勝疫情。隨着宣傳教育的普及，方莊有很多居民也主動配合，比如前幾天有居民從湖北回来，他發熱了，主動給我們打電話，我們指導他到北京醫院就診，經過一天觀察和隔離，排除了疫情，家屬也很感謝。所以，希望更多民眾有這種意識，主動報告，主動隔離，主動參與防控。

現場外媒記者提問。（01直播截圖）

吳浩表示，我們共同的敵人是疾病、是病毒，而不是武漢人。所以在當前疫情形勢比較嚴峻的條件下，控制潛在的傳染源，大家一定要理性對待。近期確有群眾，包括從湖北到方莊的人員，以武漢的居多，其他城市也是有的。方莊地區辦事處統籌各個居委會工作人員對他們進行了登記和管理，並告知了需主動配合居家隔離的14天的具體要求和方案，和馮子健先生剛才講的是一致的。同時，北京居委會在區委區政府的統籌領導下，區政府機關組織一個人，從街鄉機關幹部抽調一個人，再加社區衛生服務中心抽調專業技術人員進行管理，發揮了重要的作用。

在隔離期間，社區居委會主要協助他們生活的必需需求，讓他們沒有生活的後顧之憂。同時社區衛生服務中心的專業技術人員在豐台區衛健委的統一部署下充分發揮了家庭醫生的居民健康守門人職責。

在豐台區，包括北京市很多地方都是一樣的，將家庭醫生的團隊與居委會進行一對一組合，同時在轄區公開公布家庭醫生的團隊人員手機號，引導居民和家庭醫生進行簽約，包括主動接受健康管理。新時代，要充分利用新技術提高控制力度，科學防控。我們充分利用信息技術開展健康諮詢、隨訪，指導居家監測和知識防護，同時利用線上的諮詢解決心理焦慮疏導。通過家庭醫生對發熱的患者、疑似患者進行全面的、分類分層的有效排查和分流，減少居民盲目到醫院就診，檢查交叉感染性，讓科技能夠助力防控。這樣就保證了返京人員在第一時間可以找到轄區的家庭醫生，得到了專業的居家健康監測，家庭消毒隔離等健康指導，出現異常情況，他也可以及時諮詢我們的家庭醫生，同時可以和專業醫生進行諮詢。

一般各個中心都設立了24小時諮詢熱線解答防控疫情問題，北京市豐台區這段時間通過家庭醫生手機的移動終端，推送健康教育信息1萬多人次，同時群發了2000多條短訊，獲得了很好的效果。同時，我們也明確告知民眾，有問題有症狀可以及時諮詢，在專業的引導下由家庭醫生合理指導就醫，這些措施可以讓他們充分認識到隔離、居家觀察是防控的。

總體來講，隔離觀察不是隔離交流，我們的目的是隔絕疫情，但不是隔離真情。

現場記者提問。（01直播）

馮子健表示，為了全力降低春運返城潮可能帶來的疫情風險，目前各地有關部門都和專業機構做了大量的準備工作。國家衛生健康委近日印發了一系列通知和技術指南，強化對防控工作的指導。國家疾控中心編寫了公眾預防的指南，設置了6個常見的、可能遇到的場景，提出了個人疫情預防的建議。我們建議從離開疫情流行地區的時間開始，連續14天進行自我的健康狀況監測，每天要做2次。社區衛生工作者可能會和這些返城的人員進行聯絡，了解他們的健康狀況是否出現變化。條件允許時，盡量單獨居住，或者居住在通風良好的單人房間，並儘量減少與家人的密切接觸，減少外出活動，尤其是避免到人員密集的公共場所活動，了解返回地的發熱門診的發布，與家庭醫生、社區醫生保持聯繫。如果出現了發熱、咽痛、胸悶等可疑症狀，應該根據病情及時就診。

主持人通報最新疫情狀況。（01直播截圖）

主持人通報最新疫情狀況。截至1月28日24時，國家衛生健康委收到各省（區、市）累計報告確診病例5974例，現有重症病例1239例，累計死亡病例132例，累計治愈出院103例。現有疑似病例9239例。累計追蹤到密切接觸者65537人，當日解除醫學觀察1604人，有59990人正在接受醫學觀察。