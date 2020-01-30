【大數據】武漢肺炎肆虐春運規模大減　年初五人次較同期急跌八成

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新型冠狀病毒肺炎疫情迅速蔓延擴散，其中一個重要因素是時值農曆新年長假期，春運導致大規模人員流動，病毒因而傳播全國各地。

為阻斷病毒傳播渠道，全國多個省區市都陸續推出交通管制措施，以致往年被戲稱是「人類大遷徙」的春運，今年規模大減。

火車站內只有廖廖數名旅客。（微博）

以周三年初五（29日）的情況為例，據交通運輸部公開的最新統計數據，當天是春運第20天，剛好是一半時間，全國鐵路、道路、水路、民航共發送1351.4萬人次的旅客，較去年同期大幅下跌83.5%。其中鐵路發送旅客293.7萬人次，下跌73.8%，道路發送旅客969萬人次，下跌85.6%，水路發送旅客15.74萬人次，下跌90.2%，民航發送旅客73.0萬人次，下跌63.7%。事實上，春運頭20天，即1月10日至1月29日，全國鐵路、道路、水路、民航累計發送旅客亦只有12.29億人次，較去年同期下跌11.9%。

值得一提是，交通運輸部新聞發言人在周四介紹，目前全國的省際包車，以及發往湖北的省際客運班線已全部停運，湖北、北京等10個省區市的道路客運全面停運，16個省區市全面暫停省際客運班線，28個省區市的多個城市暫停或者部分暫停城市公交線路，武漢等5個城市暫停城市軌道交通。

（綜合報道）

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