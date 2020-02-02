【武漢肺炎】城裏買不到雙黃連口服液　男子深山採「野生雙黃連」

中國科學院上海藥物所1月31日表示，該所和武漢病毒所聯合研究初步發現，中成藥雙黃連口服液可抑制新型冠狀病毒。消息引起網上轟動，全國各地大量民眾連夜前往藥店購買雙黃連，而淘寶、京東等網站上的雙黃連也在幾個小時內被訂購一空，但其功效也遭受許多醫生和醫藥媒體的質疑。 據內媒報道，有內地民眾甚至因為買不到雙黃連口服液，到深山裏採摘「野生雙黃連」。

《蘇州日報》報道指，2月1日，貴州都勻市，深山老林裏傳來張姓男子發現「野生雙黃連」後興奮的聲音 ：「這裏又發現一例啦」。據張男介紹，他採集「野生雙黃連」是為了自用，而之所以不顧辛苦也要到深山上採摘，只因城裏已經買不到雙黃連口服液。

網上資料顯示，雙黃連是中成藥，由金銀花、黃芩、連翹三味中藥組成，具有疏風解表、清熱解毒的功效，用於外感風熱所致的感冒，症見發熱、咳嗽、咽痛。根據《中華人民共和國藥典》，雙黃連口服液中的三味中藥含量為：黃岑375克、金銀花375克、連翹750克。

金銀花又名忍冬，是忍冬科植物。網上資料指，中醫認為其花蕾性寒，味甘，略有酸味，具有清熱解毒、涼血、通經活絡、收斂的作用。黃岑是唇形科黃芩屬植物，其根是一種草藥，味苦、性寒。連翹則是木犀科連翹屬植物，香港俗稱「一串金」，性味苦涼微寒。

根據內地市場上雙黃連口服液的藥品說明書，該產品主治感冒，發熱，咳嗽，咽痛，主要有效成份是黃芩苷、綠原酸、連翹苷等。

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不過，對於雙黃連「可抑制新型冠狀病毒」的說法，不少網民表達質疑。許多內地醫務人員亦直言批評。一位上海三甲醫院醫生向內媒表示：「沒有有力證據證明其療效，如果是才開展臨床研究，就不能表示為『可抑制』，病毒本身在體外就很脆弱，假如當真對病毒有效，那麼對感染病毒的人效用如何？沒有人體試驗，即下結論為『可抑制』太過草率。」

騰訊醫典也發布題為《闢謠：雙黃連對新型冠狀病毒有效嗎？》的文章稱，尚無有力證據證明雙黃連的療效。內地醫療公眾號「丁香醫生」也發布文章，指所謂「可抑制病毒」缺乏臨床研究資料；又表示雙黃連過去有大量的不良反應證據。

2月1日早上7時，此前曾發布「雙黃連口服液可抑制新型冠狀病毒」的《人民日報》微博也發布特別提醒：「抑制並不等於預防和治療！」

（綜合報道）