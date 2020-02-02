【武漢肺炎】女記者採訪鍾南山表情浮誇　網民諷：像妖精見到唐僧

﻿武漢肺炎疫情持續擴散，擔任國家衛健委高級別專家組組長的鍾南山，多次進出疫區指導防疫和救治工作，並發表與疫情防控有關的訊息，一舉一動備受各界矚目。 近日，鍾南山接受北京衛視養生節目《養生堂》女記者採訪的片段在網絡瘋傳，有不少網民認為，該名女記者不戴口罩、表情過於輕浮，還笑得開心，認為她既不專業，也缺乏嚴肅感，更有網民評價女記者表情「噁心、獻媚」、「像是白骨精見到了唐僧」。

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據網上介紹，《養生堂》是北京電視台科教中心製作的健康養生類綜藝節目，於2009年1月1日起開播，宗旨是「傳播養生之道、傳授養生之術」。該節目介紹中國傳統養生文化和中醫藥，同時引進現代醫學健康理念，向公眾傳播保健知識。

在1月31日播出的《養生堂》節目中，一名女記者在汽車內訪問鍾南山，只見她坐在鍾南山左側，不時面帶笑容，表情誇張做作。

而這名女記者的表現引發不少網民批評甚至攻擊：

「妖精看上了唐僧的感覺」 「職業假笑」 「鍾老已經把眼睛閉上不看她了」 「職業道德，職業素養……」

胡錫進：應給予記者包容

不過，官媒《環球時報》總編胡錫進在微博表達不同見解，指網民針對這位女記者的批評過度，「她的表現從專業水準上看不能不說有欠缺，但不至於被網上輿論圍毆。」

胡錫進指出，這名女記者做的畢竟是一檔養生節目，有自己特定的受眾。記者能採訪到鍾南山很不容易，一定非常高興。錄製顯然是利用鍾南山在路上移動的時間在汽車裡抽空完成的，鍾南山當時沒戴口罩，記者也因此沒戴口罩，她可能覺得這樣對自己的節目有利。

他續指，大家都待在家裏時，這樣攻擊一名跑出來採訪一位多次進出疫區的專家的普通記者，有些過了。如果對一名普通記者的工作進行嚴厲的價值評判和專業挑剔，會讓很多人難堪。「在當前形勢下，我尤其主張對天天在外奔波的記者們給予包容。」

（綜合報道）