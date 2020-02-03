【武漢肺炎】自稱「武漢返鄉」有徵狀　湖北女智退入屋行劫色魔

武漢肺炎疫情持續蔓延，截止2月2日內地有逾1.7萬宗確診個案，重災區湖北確診數目亦已破萬。 在湖北京山市，一名女子在面對入屋行劫的色魔時，情急智生下自稱「從武漢返鄉」、「已有感染徵狀」等，竟然成功嚇走歹徒，逃過一劫。

肖男對其入室搶劫並欲行不軌的犯罪事實供認不諱，目前已被刑事拘留。（荊楚網）

事發於1月31日晚上8時左右，京山市坪壩鎮的25歲肖姓返鄉男子因與家人發生口角，離家出走。身無分文下心生邪念，趁著夜色撬窗進入同村易姓女子家中。

肖男將外套及鞋子脫掉後偷偷潛入易女臥室，被驚醒的易女發現陌生男子後大聲呼喊求救。肖男用手勒其頸部、掩住口鼻，並試圖對猥褻對方。易女急中生智，一邊咳嗽一邊推開肖男，並自稱「從武漢回來」，已經有了感染徵狀，所以一個人留在家中自我隔離。

易女自稱「從武漢回來」。（資料圖片）

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肖男聞言大驚，將易女放在床邊的iPhone7 手機和手袋內的80餘元現金搶走後，逃離現場。

易女之後報警。警方到場後，經調查初步確定懷疑對象。當日凌晨，肖男迫於壓力，在其父親陪同下投案自首。肖男對其入室搶劫並欲行不軌的犯罪事實供認不諱，目前已被刑事拘留。

（荊楚網）