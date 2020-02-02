【武漢肺炎】中央：保障湖北特別是武漢的防疫物資是重中之重

﻿2月2日，中共中央政治局常委、國務院總理、中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組組長李克強主持召開領導小組會議。 會議強調，保障湖北省特別是武漢市的疫情防控物資需要是重中之重。

2月2日，中國空軍8架大型運輸機相繼從瀋陽、蘭州、廣州和南京飛抵武漢天河機場，向武漢緊急空運795名軍隊支援湖北醫療隊隊員和58噸物資。（中新社）

會議指出，按照中央應對疫情工作領導小組會議精神，國務院已同意部份省份根據疫情防控工作需要，春節後在保障疫情防控、公共事業運行、群眾生活必需及其他涉及重要國計民生企業、重大工程員工及時返崗的同時，其他行業可採取靈活方式安排工作，以避免節後人群大規模流動，降低疫情擴散風險。引導企事業單位錯峰上班、居家辦公和農民工分批有序到崗。

會議還指出，各地要確保防控物資和生活必需品等穩定供應，支持企業盡快復工，建立綠色通道，確保物流配送暢通和銷售網點生活必需品及時補貨。

圖為2月1日，李克強考察疫情防控國家重點醫療物資保障調度平台。（新華社）

會議強調，保障湖北省特別是武漢市疫情防控物資需要是重中之重。國家已集中人力物力支持。會議確定，要加快湖北醫院和床位建設，組織更多呼吸、重症等高水平醫護人員支援湖北。抓緊彌補湖北醫用口罩、防護服等缺口。國務院聯防聯控機制各單位要幫助解決重點醫用防控物資生產運輸遇到的問題。所有緊缺物資實行國家統一調度。湖北省要做好醫療防控物資管理、優化使用。

會議要求，要認真貫徹落實中共總書記習近平重要指示精神，壓實屬地責任，堅持公開透明，更好做到早發現、早報告、早隔離、早治療，堅決打贏疫情防控阻擊戰。

出席會議的還包括中共中央政治局常委、中央應對疫情工作領導小組副組長王滬寧，以及領導小組成員丁薛祥、黃坤明、蔡奇、王毅、肖捷、趙克志。

（央視新聞）