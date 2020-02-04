【武漢肺炎】四川一副鎮長違規聚會娛樂　被免職後確診染病

武漢肺炎疫情持續。為防止人群聚集造成交叉感染，多地政府紛紛叫停群體性聚集和娛樂等活動，同時呼籲新春期間不要上門拜年和聚餐。 在四川內江，就有一名副鎮長違規聚會娛樂，後被免職調查。「禍不單行」的是，他在免職後被確診新型肺炎，並出現臨床症狀。

多地呼籲新春期間不要上門拜年和聚餐。（微博）

四川省內江市衛健委消息，早前被免去白馬鎮副鎮長職務的鄭常清，確診患上新型肺炎。

鄭常清現年36歲，現住內江市市中區文英街。1月25日、26日晚分別與途經武漢返鄉人員龍某（1月30日確診）在龍灣半島宣和茶樓、太白路天萱茶樓聚會；1月26至30日在白馬鎮政府上班； 1月31日，因龍某被確診對其實行居家觀察，並採集標本；2月1日，實驗室檢測結果陽性，為無症狀感染者，隨即收治到定點醫院隔離治療；2月3日出現臨床症狀。

資料顯示，鄭常清被指違反有關規定，於1月25至26日參與群體性聚集和娛樂等活動，落實防控責任與措施不力，造成不良影響。鄭常清後被免去白馬鎮副鎮長職務，並監察立案調查。

鄭常清在潛伏期感染新型冠狀病毒，導致包括白馬鎮在內的幹部群眾31人被集中醫學觀察，18人居家觀察。

為提醒所有人如何防疫，有網民發布一系列「懷舊中國風抗肺炎長輩圖」，即睇：