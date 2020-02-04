【武漢肺炎】湖北紅十字會3名領導被問責　專職副會長遭免職

湖北紅十字會在今次新型冠狀病毒肺炎疫情中備受爭議，尤其在捐贈物資的調配上表現差劣，旗下武漢紅十字會的臨時倉庫，最終更要交由專業醫療物資企業接管。 湖北省紀委監委在周二（4日）通報，決定問責湖北省紅十字會3名領導，其中包括免去專職副會長張欽的職務，給予黨內嚴重警告、政務記大過處分。

據通報，經調查後，湖北省紅十字會有關領導和幹部在疫情防控期間，接收和分配捐贈款物工作中存在不擔當不作為、違反「三重一大」（重大問題決策、重要幹部任免、重大項目投資決策、大額資金使用）規定、訊息公開錯誤等失職失責問題。經省紀委監委研究並報省委批准，決定免去省紅十字會專職副會長張欽的職務，給予其黨內嚴重警告、政務記大過處分；給予黨組成員陳波黨內嚴重警告、政務記大過處分；給予常務副會長高勤黨內警告處分。至於其他責任人員則按照幹部管理權限由有關黨組織依紀依規處理。

另一方面，武漢市近日亦通報有嚴肅查處市防疫應急物資儲備倉庫違規發放口罩問題，決定免去武漢市統計局副局長夏國華職務，並給予其黨內嚴重警告、政務記大過處分；對武漢市發改委主任、市統計局局長孟武康和武漢市政府辦公廳副主任黃誌彤予以誡勉談話。

（綜合報道）