【武漢肺炎】公安部長趙克志：為疫情防控創造安全穩定環境

2月4日，公安部召開應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作第三次全國公安機關視頻會議，國務委員、公安部黨委書記兼部長趙克志出席並講話。

趙克志表示，要把疫情防控工作作為當前最重要的工作，做好戰疫情、防風險、保安全、護穩定各項措施的落實，為打贏疫情防控阻擊戰創造安全穩定的政治社會環境。

趙克志強調，要始終把維護政治安全放在首位，嚴密防範、嚴厲打擊境內外敵對勢力的各種搗亂破壞活動，堅決防止公共衛生風險向社會穩定領域傳導。要加大警力投入，提高對定點醫療機構、隔離場所等重點部位的安保等級，指導相關單位嚴密落實內部安全防範措施，全力維護醫療、隔離秩序。對傷害醫務人員、擾亂醫療秩序和惡意傳播疫情的，要快速反應、堅決查處，及時曝光典型案例，著力形成有效震懾。

國務委員、公安部黨委書記兼部長趙克志。（人民網）

強化社會面巡邏防控

他續指，要強化社會面巡邏防控，加強對機場、車站、碼頭、公交、地鐵和藥店、超市、農貿市場等人員流動場所的安全防範，切實提高見警率、管事率，增強震懾力、控制力。要保持嚴打高壓態勢，依法嚴厲打擊製售假劣藥品、醫療器械、醫用衛生材料等違法犯罪行為，嚴厲打擊非法獵捕、收購、運輸、出售珍貴、瀕危野生動物違法犯罪行為，嚴厲打擊打著防控疫情的幌子實施詐騙等違法犯罪行為，並積極配合有關部門堅決打擊哄抬物價、囤積居奇、趁火打劫等擾亂社會秩序的違法犯罪行為，堅決取締非法野生動物貿易市場，努力從源頭上控制重大公共衛生風險。

他表示，要強化網上巡查管控，推動落實主體責任、主管責任、監管責任，及時依法查處網上造謠滋事行為，與有關部門密切配合，及時公開透明準確發布信息，積極回應群眾關切。

加強區域間統籌協調

趙克志要求，要在協助做好人員、車輛、物品檢查檢測防疫工作的同時，加強區域間統籌協調，提高檢查檢測效率。加強對進出火車站、機場、客運碼頭、邊檢口岸等場所部位人員的管控疏導，協助做好體溫檢測、衛生防疫等工作，嚴防發生旅客滯留、人員聚集等情況。大城市公安機關要根據疫情防控需要，做​​好交通出行科學分流，防止公交地鐵聚集性交叉感染。

趙克志指出，要密切關注疫情發展給經濟社會發展和群眾生產生活帶來的衝擊和影響，密切關注人員返程中遇到的問題和疫情防控中出現的矛盾。妥善處理疫情防控中出現的各類矛盾和問題，防止侵害公民合法權益。及時發現化解各類不穩定因素，妥善處置各類突發情況，嚴防各類矛盾交織疊加。