【武漢肺炎】致68名醫護隔離4人傳染　山東漢染病隱瞞外遊被立案

山東濰坊的45歲張姓男子早前被確診患上新型冠狀病毒肺炎，同時亦被當地警立案偵查。 原來張某故意隱瞞旅行史和接觸史，結果導致68名醫護人員及49名相關人員要隔離觀察，當中至少己有4人被直接或間接傳染。

濰坊市衛健委在周二（3日）發出公告，指全市周一（2日）共新增三宗新型冠狀病毒肺炎確診病例。其中張某於上月21日因咳嗽住院，周一對病毒檢測呈陽性反應，經專家組評估後確認為確診病例。公告特別提到張某有3天外地旅行史，但有所隱匿。

張某孑隱瞞旅行史，導致68名醫護人員要被隔離觀察。（美聯社）

及至周三（5日），濰坊警方再通報，指對故意隱瞞旅行史和接觸史的張某立案偵查，其曾於1月17日至20日赴安徽蚌埠，返回途中亦曾經與人聚餐。

警方指，張某在返回濰坊後拒不配合調查，面對醫生問診時刻意隱瞞個人旅行史和人員接觸史，致使與其接觸的多人有被傳染的嚴重危險。事後有關部門嚴密排查，對與張某有接觸的68名醫護人員及另外49名相關人員，全部實行隔離觀察。

據了解，被張某直接或間接傳染的的4人，一人是與張某同行的33歲男子夏某，一人是夏某的妻子，另外兩人則為張某的密切接觸者。

（綜合報道）