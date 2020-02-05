【武漢肺炎】僅一間定點醫院　湖北鄂州病死率連續兩天超越武漢

新型冠狀病毒肺炎疫情重災區湖北省武漢市，根據最新統計，當地截至周二（4日）的病死率高達4.3%，遠高於全國平均水平。 據內地傳媒分析，武漢的疫情已漸有緩和跡象，但地理位置鄰近，第二個實施「封城」的鄂州市，由於當地醫療資源緊缺，病死率已連續兩天超越武漢市。

報道指，鄂州首宗確診病例在1月24日出現，4天後就出現首宗死亡病例，隨後病死者平均每日增加3人，截至周二已累計達18人，病死率為4.7%。鄂州在周一（3日）的病死率亦達5.4%，當天武漢市為4.9%。至此，鄂州市已成為全國病死率最高的城市。

武漢的「雷神山醫院」即將建成，當地的疫情漸有緩和迹象。（新華社）

報道提到，鄂州市人口總數僅為107.69萬人，排名全湖北省倒數第三，但從確診率來看，當地每一萬人中就有3.55個人確診患上新型冠狀病毒肺炎，比例僅次於武漢。雖然情況堪虞，但鄂州市只有一間定點醫院，另一間是受感染孕產婦專用的住院分娩定點醫院。

報道指，鄂州市唯一一間定點醫院早已醫療物資匱乏，院方上月底曾經兩度公開向社會求助，急需捐贈包括N95口罩、外科口罩、防護服、手術衣、防護面罩等。另一方面，鄂州市的醫療床位緊張，雖然上月底當地已宣布會參照北京「小湯山」模式，將舊醫院院區改建成防疫應急醫院，共增加600張床位，但工期預計要10天，到下周初才能運作。

（觀察者網）