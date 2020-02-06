【武漢肺炎】到過武漢後發燒　湖北小學副校長瞞妻病情為父搞壽宴

新型冠狀病毒疫情能夠透過人傳人傳染，重災區湖北省早已明令禁止人群聚集。惟據咸寧市通城縣紀委通報，該縣一間小學副校長張新甫，不但隱藏妻子從武漢返回後有發燒、咳嗽等症狀，更違規為父親操辦壽宴，收受禮金。 張新甫妻子最終確診患上新型冠狀病毒肺炎，並導致至少一人受感染，並有超過100人需要被隔離，當中包括有20名醫護人員。 張新甫被開除黨籍，並連同妻子一併移送公安機關處理涉嫌違法問題。

據通報，張新甫與妻子黃某上月11日前往武漢，翌日返回通城縣。黃某數日後就出現發燒、咳嗽等症狀，但張新甫並未有及時向縣有關部門報告，並按規定隔離醫學觀察。及至1月22日，張新甫與弟弟共同為父親操辦壽宴，黃某某亦有出席，共宴請十多桌，參加者超100人。

張新甫隱瞞妻子的病情，並且大肆操辦父親的壽妻，最終導致至少一人受感染，百多人包括醫護人員要隔離。（中新社）

張新甫其後於1月23日陪同黃某到求醫，但仍向醫生隱瞞武漢居留史及相關人員接觸史，甚至再三予以否認。黃某最終在1月24日被確診患上新型冠狀病毒肺炎。由於張新甫與黃某隱藏疫情，導致該醫院呼吸內科的20名醫護人員、37名患者及其家屬要被隔離。同時，一名有份參加壽宴的人其後亦確診患病，其丈夫所在的工作單位共16人，以及其他曾經參加壽宴的數十名村民亦要被隔離。

通城縣紀委指，張新甫違規操辦壽宴，致被隔離人員超過100人，令全縣防疫工作有巨大壓力，造成極為惡劣的社會影響，並且對抗組織調查，態度惡劣，極不配合，拒不交代參加壽宴的人及其密切接觸者的情況，使後續疫情防控排查工作有嚴重隱患，造成嚴重不良影響。經研究決定，給予張新甫開除黨籍處分，將其與妻子黃某涉嫌違法問題移送縣公安機關依法進行處理，並責成縣教育局對該小學的校長進行誡勉談話，以及分別給予違規參加壽宴的多名教師黨內警告處分及警告處分。

（澎湃新聞）