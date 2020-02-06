【武漢肺炎】廣東量產「肺炎一號」中藥　下周起用於省內輕症患者

武漢肺炎疫情持續。《深圳新聞網》報道，「肺炎一號」中藥藥方已於2月4日獲得廣東省藥品監督管理局應急審批通過，2月6日委託加工廠廣東一方製藥有限公司全面啟動批量生產，預計下周陸續用於廣東省內的新型冠狀病毒輕症患者的臨床醫治。

廣州市第八人民醫院是華南地區最大的傳染病專科醫院，廣州集中診治新型冠狀病毒感染肺炎的定點醫院。（網頁圖片）

據報道，「肺炎一號」屬於醫院製劑，根據規定，此類藥方只在申報醫院的內部使用，指定的藥廠也只按院方訂單數量生產，在審批期間，廣東一方製藥已經做好了備料等前期準備，同時生產了三批中試產品，經檢驗合格後將交付醫院使用。

因「肺炎一號」方屬院內製劑，目前只能在省內使用，產量可以滿足廣東確診患者的救治需求。

報道指，廣東省藥品監管局的申批信息顯示，廣州市第八人民醫院在50例新型冠狀病毒感染肺炎輕症病患中，經該方一周臨床治療後，50%患者咳嗽症狀消失，52.4 %咽痛症狀消失，69.6%乏力症狀消失，總體症狀明顯好轉，無一例患者轉重症，具有較好的臨床價值。

廣州市第八人民醫院中醫科主任譚行華。（廣東衛生在線）

據廣州市第八人民醫院中醫科主任譚行華介紹，該藥方是市八醫院在臨床治療肺炎十幾年經驗方的基礎上，結合福建等外省專家智慧，根據新冠肺炎的特點進行調整而成，以疏風散熱、清熱解毒、益氣養陰為治療原則，包含了金銀花、連翹等十幾種藥物，詳細配方保密，產品是一種中藥顆粒，有效期為6個月。

此外，「肺炎一號」顆粒是針對新型冠狀病毒感染的輕症肺炎治療藥方，不是預防藥物，如非感染者無必要服用該藥。