【武漢肺炎】大疆用無人機消毒深圳多處　作業面積逾300萬平方米

據深圳衛視報道，2月8日（上周六）下午，大疆防疫服務隊使用無人機對深圳龍崗寶龍工業園進行消毒。 防疫作業是由深圳市相關防疫部門發起的，整個工業園區面積約為60萬平方米，防疫噴灑主要針對公共區域，如球場、道路和廣場等。 大疆的義務消毒活動將持續至2月10日，預計作業面積將超過300萬平方米，接近16個維園。

報道指，2月8日當日，大疆防疫服務隊帶來了5台植保無人機T20、2台測繪無人機P4R。T20用於噴灑作業，P4R用於現場環境的測繪。在作業前，服務隊使用MAVIC（御）2 行業版，搭載喊話器進行廣播，通知附近人員暫時避讓。

根據資料，無人機T20搭載了20升的作業箱，在農田環境下的噴灑效率可達到每小時180畝，約等於12萬平方米。此外，其還配備了行業首創的水平全向雷達，可在作業時自動檢測障礙物並繞開。相比傳統的人工消毒，無人機防疫減少了人力，避免交叉感染，同時立體噴灑消毒藥液，空間範圍更大，防疫消毒效果更好，效率更高。

在此前的2月7日，大疆防疫服務隊首次出動，幫助南山、龍崗、羅湖的廚餘垃圾處理廠、垃圾焚燒廠、畜禽防疫處理廠等9處地點完成了消毒工作，作業面積共計達到12.8萬平方米。大疆防疫服務隊的義務消毒活動，將從2月7日持續至2月10日，作業將覆蓋深圳地區的工廠、社區、醫院、隔離點等區域，預計作業面積將超過300萬平方米，接近16個維園。