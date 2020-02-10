【武漢肺炎】武漢男微博發文教人如何入境日本　惹中日網民怒斥

新冠狀病毒感染的肺炎疫情仍在持續蔓延，內地各省市都呼籲市民減少外出，並加強管控措施。近日卻有一名出生於武漢的男子，在網絡上教人如何入境日本，引發眾怒。

該名男網民發文提到，自己近期來日本東京參展，護照出生地是湖北，簽發地是廣東，經過種種不確定和擔憂後，終於通過日本海關進入日本國境內。

他還說，「大家不用擔心，此次日本人對於中國態度極為友好，只禁止簽發地是湖北的護照進入日本，出生地是否為湖北不受影響」。

他進一步稱，通過海關前會有一個湖北簽證特殊通道，是請持有湖北簽發簽證的人員報備通道，由於他是廣東簽發的簽證所以不用走特殊通道，可以直接去排隊通關，通關時會給一張紙，上面有兩個問題，詢問是否14天內去過湖北，「反正都答沒有就好了。」

日本政府2月1日起禁止抵日前14天滯留過湖北省的旅客入境。（中央社）

涉事男子道歉：考慮不周

此言一出，引發中國網民強烈不滿。有網民指責稱，「日本政府給予你信任，你這麼玩？」「這是要逼日本全面禁止中國人入境才滿意是嗎？」

另外，也有日本網民在推特（Twitter）上留言表示憤怒，稱「日本政府反應太慢了」「不全面禁止入境，他們會千方百計想辦法進來」。

迫於輿論壓力，發帖的男網民隨後在微博上發文道歉，澄清自己常年在深圳生活，已快2個月沒有去過武漢，一家人也是在深圳定居。他還強調自己身體健康，不感冒、不發燒、不咳嗽，入境是完全合法合理，未隱瞞任何訊息。如果日本網友要聯繫日本警視廳、移民局舉報都沒問題，他經的起考驗。

至於回答沒去過武漢問題，他則承認是考慮不周並就事件道歉，他表示，「這個講法不妥，應該加以說明，如果去過湖北要填寫『是』」。