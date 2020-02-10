【武漢肺炎】「從不生病」七旬爆肌健身達人　確診4日後不治

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續肆虐，累計死亡病例已超越2003年爆發的沙士疫情，曾在內地多個健身賽奪冠的72歲健身達人邱鈞也難倖免，月初確診感染，延至上周四（6日）不幸離世。

來自武漢的邱鈞自小喜歡跑步，1990年代表任職的工廠參加湖北省第一屆健美大賽，拿下第五名的成績，隨後開始健身生涯；2003年退休後，開設健身室的朋友給了他一張終身免費的健身卡，不久，已經56歲的邱鈞開始與其他20多歲的教練一同賣卡、授課，甚至參加健身比賽，隨著體形愈來愈好，漸漸變成健身室的生招牌。

邱鈞多次在全國性的賽事奪冠，去年更獲得「世界奧賽之夜」健美比賽老年組亞軍，他受訪時曾透露每日都持續健身，努力鍛煉肩、胸、背、腹及腿部等肌肉；今年1月武漢肺炎疫情爆發，他仍是風雨不改地到漢口中山公園的健身室訓練。

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「病毒是不挑人下手的」

1月23日武漢宣布「封城」，邱鈞才終於不再前往健身室。消息稱，他在封城當日去了在漢陽的愛女家中過新年，翌日開始出現發燒、沒有食慾等徵狀，家人隨後開車將他送回家隔離，但其病情不斷惡化，本月2日確診患新冠狀病毒，上周一（3日）被送進武漢市紅十字會醫院。

及至上周四（6日），院方證實邱鈞離世，他的女兒亦在微信朋友圈發文稱：「從不生病的父親卻沒有躲開這場災難......」。不少網友得知消息後慨嘆不已，留言稱「連健美冠軍也沒能度過這個冬天」、「身體素質這麼好也沒能躲過，希望老人一路走好」、「心痛之餘更多的是無奈，病毒沒有饒過自律的人，而且是不挑人下手的，這太可怕了」。