【武漢肺炎】兒童圖書稱「果子狸全身都是寶」　出版社：全面下架

武漢肺炎疫情持續。研究認為，此次病毒的源頭可能來自野生動物，包括蝙蝠、穿山甲等，人類因進食「野味」而受感染。而在2002至2003年的「沙士」疫情，研究則認為果子貍是病毒的主要宿主和傳播媒介。 近日，有網民發現武漢大學出版社一本兒童讀物寫道「果子狸全身都是寶，它們的肉可以吃」，引起爭議。出版社則表示，已通知全國各銷售網點全面下架該書。

武漢大學出版社一本兒童讀物寫道「果子狸全身都是寶，它們的肉可以吃」。（網上圖片）

武漢肺炎疫情持續之際，有網民發現，武漢大學出版社2015年6月出版的兒童圖書《動物小百科》中，「果子狸」一文寫道，「果子狸全身都是寶，它們的肉可以吃，是我國歷史悠久的『山珍』。它們的脂肪是化妝品生產中難得的高級原料，可以醫治燙傷，皮毛可做皮手套，尾毛和針毛可製成毛筆和畫筆。」

事件在內地網絡引起爭議。不少網民批評書籍內容不當，向兒童灌輸「食野味」的思想，未能吸取「沙士」的教訓；亦有人建議，出版社應該標明清楚，果子狸已列入《世界自然保護聯盟瀕危物种红色名錄》是人類的好朋友，但同時也是病毒的主要傳播渠道，不應食用。

針對事件，武漢大學出版社11日回應道，已第一時間通知全國各銷售網點全面下架該書，其他相關事宜正在繼續調查處理中。

多地呼籲民眾「不吃野生動物」。（中新社）

資料顯示，1月26日，國家市場監督管理總局、農業農村部、國家林草局聯合發布公告稱，為嚴防疫情，阻斷可能的傳染源和傳播途徑，3機關決定，當日起至全國疫情解除期間，禁止野生動物交易活動。

被視為疫情發源地的武漢華南海鮮市場，存在着大量新型冠狀病毒，多家商戶售賣虎斑蛙、蛇、刺蝟等動物：