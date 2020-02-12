【武漢肺炎】感謝日本援助？因《紅高粱》涉抗日情節山西衛視停播

新冠肺炎疫情在內地蔓延，日本積極捐助物資，引來不少網民讚賞。 正在內地山西衛視播放的電視劇《紅高粱》2月9日（周日）突然停播，改播其他電視劇。 山西衛視回應網民查詢時稱，《紅高粱》後20集涉及抗日情節，鑒於最近日本對我國抗擊疫情表現出了前所未有的友好，故後20集暫緩播出，之後整部劇也將會安排重播。

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電視劇《紅高粱》改編自諾貝爾文學獎得主莫言的小說《紅高粱家族》。《紅高粱》是2014年的舊作，共五十集，由周迅、朱亞文、黃軒、秦海璐等人主演，收視率甚佳，並獲得國內多項大獎。

《紅高粱》後半段有抗日情節，女主角引日兵到高粱田，接著一把火把自己和日軍同歸於盡，象徵土地上的人們和靈魂和大地相連，不允許日軍在這片土地上燒殺擄掠、佔為己有。

武漢疫情發生後，日本有藥妝店為武漢祈福。（微博）

據內媒觀察者網報道，日本在這次疫情中對內地十分友好，經不完全統計：自1月27日以來，已有11個日本縣／市地方政府決定向中方捐贈口罩、防護服等物資。比如，大分市向武漢市捐贈口罩3萬個，水戶市向友好城市重慶市捐贈口罩5萬個，東京都向湖北省捐贈醫療專用防護服約2萬件，鳥取縣境港市向友城吉林省琿春市捐贈口罩5萬個。

日本漢語水平考試（HSK）事務所也向湖北省捐贈物資，並在放有物資的紙箱面印上「山川異域，風月同天」為武漢加油，感動了很多內地網友。

網民熱議：

「以後不播抗日神劇就行了，別走極端就好。」

「沒必要，真沒必要。」

「哈哈哈哈哈，這是真的幽默。」

「簡直是不可理喻的思維模式。」

「潛台詞是電視劇沒有尊重歷史？還是歷史不用尊重？」

（綜合報道）