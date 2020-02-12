【武漢肺炎】轉移患者過程混亂　官媒揭武漢副市長等人被約談緣由

新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻的大環境下，中央赴湖北指導組在周一（10日）晚緊急約談武漢市副市長陳邂馨、武昌區區長余松及洪山區區長林文書。 據內地官媒報道，事緣於武昌區日前在轉移新一批重症患者時，竟用普通巴士作交為通工具，不但沒有安排好患者的情況，亦沒有做好司機與患者之間的隔離措施，整個過程中更沒有負責的工作人員協調，司機甚至連具體目的地都不清楚。 國務院副秘書長、國務院辦公廳督查室主任高雨在約談會上直言，現時的武漢正處於「戰時狀態」，「這些人的行為十分惡劣」，要求須向患者逐個賠禮道歉，並且對相關責任人根據黨紀政絕嚴肅問責。

30多名重症患者被安排使用普通巴士作為轉移的交通工具。（環球網）

據報道，周日（9日）晚上10時許，《環球時報》的特派記者接到通知，武昌區某街道將有一批重症患者，當晚會從當地醫院轉送往危重症患者定點醫院集中收治，他們多數都是老年人，部分人情況危急。

惟特派記者趕到轉運現場後發現，用作轉運的只是一輛普通巴士，車上坐滿30多人，甚至有些人沒有座位只能站立，又或坐在走廊位置。同時，司機與患者之間沒有任何隔離措施，其防護裝備亦不符合接觸重症患者所需的三級防護標準。報道又提到，巴士在行進過程中遇到道路狹窄、亂停放車輛多的路段，一度被堵在路中央，結果導致患者情緒變得焦躁，並且將怒火發洩在司機身上。

司機受訪時坦言，所接到的指令只是前往一處地點接收病人，負責安排的工作人員卻帶他到多個地點接收病人，同時車上只有他和患者，沒有任何工作人員跟車協調。報道稱，事實上工作人員的車輛一直跟在巴士後方，但在巴士遇上堵路時，未見有人前來協助。

此外，報道又稱巴士前往多個地點接收病人，舟車勞頓下患者再度情緒失控，抱怨已長時間走走停停，疲憊不堪。司機亦感到十分憤怒，下車打電話向負責的工作人員抱怨，但仍未見任何工作人員前來協調或安撫患者情緒。

巴士最終抵達定點醫院，但由於司機並不知道具體要把患人送往何處及與誰人對接，只能把停車在醫院停車場。此時患者紛紛下車，不知所措，最終是在特派記者的溝通詢問下，患者才知道要去辦理入院手續。

報道最後指，特派記者事後致電相關部門如實反映上述情況，負責的工作人員其後解釋，是司機沒有聽從指揮，同時大量患者無法及時住院，是因為負責接收醫院的住院手續太過繁瑣。

（綜合報道）