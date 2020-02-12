【武漢肺炎】赴外地入貨售貨員傳染顧客　天津商場爆發聚集性疫情

新型冠狀病毒疫情嚴峻，其中在天津寶坻區，當地一幢百貨大樓「百貨商廈」爆發大規模聚集性疫情。 據了解，寶坻區截至周二（11日）共有39宗確診病例，全部都與百貨商廈有關聯，共佔全市確診病例數目超過三分之一。 目前當地已摸排與百貨商廈有關的顧客至少有1.42萬人，全部實施嚴格居家隔離，194名百貨商廈工作人員亦被轉移至集中隔離點。

天津疾控中心傳染病預防控制室主任張穎指，寶坻區的第五宗確診病例是一位百貨商廈的顧客，發病前在百貨商廈內逗留超過3小時，但沒有任何武漢以及其他疫源地的外出史或旅行史，也沒有接觸過可疑病例或者已經確診的病例。

寶坻區是天津首個實施封閉管理的區域。（天津廣播）

張穎表示，專家最終確認是第四宗確診病例導致百貨商廈的聚集性疫情，其為百貨商廈內一間鞋店的售貨員，曾先後兩次到已出現確診病例的外地城市入貨。第五宗確診病例被第四宗確診病例傳染後，再將病毒散播至整個百貨商廈。

綜合內地傳媒報道，由於疫情嚴峻，寶坻區是天津首個實施封閉管理的區域，人員進出都測量體溫、嚴格登記，並且限制全區各村、屋苑的居民全天不得在公共區域聚集，每戶每兩天只允許一人外出採購生活用品。此外，所有人每天晚上10時至翌日早上6時沒有特殊情況一律不得進出。

另一方面，當地為使摸排得到真正需要的數據，加上上述萬多人分布在寶坻區全域24個街鎮，故特別安排每三人組成一個調查小組，由直屬機關負責人帶隊，每組配備一名醫護人員、一名社區或村委會工作人員，上門面對面摸排相關人員的身體狀況。

進出寶坻區的車輛及人員都要接受測量體溫、消毒並登記資料。（天津廣播）

據此前天津疾控部門的資料，寶坻區的確診病例中，有百貨商廈暴露史的人佔63%，有售貨員和顧客，其中23%的人引發家庭內部的二代傳播。確診病例全部都是百貨商廈的職工、顧客及其親友。

（綜合報道）