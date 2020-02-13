【武漢肺炎】湖北藥房1元口罩涉哄抬價格惹議　官方：重新調查

新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐，醫療物資嚴重短缺，其中在湖北洪湖市，有藥房將來貨價每個0.6元（人民幣．下同）的口罩，以每個1元出售，結果被指涉嫌哄抬口罩價格，遭市場監督管理局立案調查及罰款約4萬元。 事件引起巨大爭議，不少網民認為在「一罩難求」的情況下，藥房僅加價0.4元已是「良心價」，批評官方的做法是矯枉過正。 及至周三（12日），據內地傳媒報道，洪湖市已對相關處罰啟動重新調查，同時紀檢部門亦介入，調查是否存在執法人員違紀等情況。

洪湖市市場監督管理局工作人員指，事前已有發布「行政警示」，並且有盡告知義務。（羊城派）

據洪湖市市場監督管理局此前的聲明指，因接到消費者投訴，洪湖市市場監管局執法人員調查涉事的「華康大藥房」，確認其於1月23日從仙桃市某公司購進4.4萬個一次性勞保口罩44000只，購進價格為每個0.6元，銷售價格為每個1元。聲明指，華康大藥房違反兩項規定，一是在公共衛生一級響應期間，與疫情相關的醫用商品、防護消毒商品等一律不得漲價；二是所售商品無參照原價，購銷差價額超過15%的。

報道指，洪湖市市場監督管理局的工作人員在受訪時強調，局方是接到投訴後才去調查，並且自1月27日起就在各個經營場所發布「行政警示」，事前已有盡到告知義務。

毛先生認為被罰是內部溝通有問題所致。（羊城派）

至於華康大藥的經營毛先生則表示，被罰是內部溝通有問題，「主要是藥店最近我交給我女婿管了，他不太了解情況，因為口罩的進價一直在漲，這次漲價也沒有跟我說」。毛先生又稱，不支持高價出售市場稀缺的口罩，「疫病期間，不能趁火打劫，不要說有通知，沒有通知我也不讓漲價」，並透露自己有向紅十字會捐款5萬元，並騰出所經營的醫院供政府用作專門醫院。

（羊城派）